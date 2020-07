Peter Lim, acertar o el caos

Acertar. Es la palabra clave en las últimas horas en el Valencia CF por encima de la urgencia que existe por contar cuanto antes con el fichaje del futuro entrenador cerrado y trabajando ya en la plantilla para la próxima temporada. El escenario no puede ser más complicado, el equipo fuera de Europa, una auténtica revolución que se avecina en el mercado de verano, la afición muy enfadada con todo lo que ha ocurrido en los últimos meses y un importante recorte económico para poner en marcha el nuevo proyecto. Un cóctel que obliga a dar en el clavo con una figura tan clave como la del técnico que se sentará en el banquillo con la misión de darle la vuelta a todo. Es acertar o el caos.

Peter Lim se está tomando su tiempo para decidir, tiene sobre la mesa todos los informes pero no ha transmitido todavía la orden de cerrar el acuerdo con el elegido y todo es posible. Además, hay un inconveniente añadido debido a la situación generada por el coronavirus, ni el máximo accionista tiene previsto salir de su país ni el candidato puede desplazarse hasta Singapur como es tradicional antes de firmar. Este país asiático ahora mismo obliga a todos los visitantes a guardar una cuarentena de dos semanas, lo que hace inviable que pueda encontrarse y conocer en persona al propietario de Meriton. Tendrá que ser por videoconferencia. Aunque la decisión, que se sepa, no está clara, son detalles que de alguna manera juegan a favor de la propuesta de José Bordalás, que en el caso de ser el elegido no podría incorporarse mínimo hasta el 6 de agosto, después del partido de octavos de final de la Europa League que ha de jugar ante el Inter. Al mismo tiempo, los jugadores se han marchado de vacaciones durante 21 días y no volverán hasta la semana del 10 de agosto, que es cuando comenzarán las pruebas para iniciar una pretemporada sobre la que hay todavía mucha incertidumbre.

La pretemporada

La Liga, si todo va según lo previsto, arrancará para el Valencia CF el fin de semana del 12-13 de septiembre. Se desconoce si el Valencia CF realizará un stage en el extranjero aunque, conforme avanzan las condiciones sanitarias y los rebrotes vinculados a la pandemia del Covid-19, es una posibilidad creciente que el equipo realice el trabajo de preparación en sus instalaciones, contando también con que el protocolo de seguridad de LaLiga se mantendrá de cara al inicio de la próxima temporada.

En cualquier caso, la opinión y el método del nuevo entrenador también tendrán su peso en estas decisiones. No es que el Valencia quiera demorar la decisión hasta el comienzo de la pretemporada, ni que se llegue al mes de agosto sin tener atado al eje del futuro proyecto, pero no será hasta después del 10 de agosto cuando el técnico se vestirá de corto y se presentará ante los jugadores.

Monchi tantea los fichajes de Parejo y Florenzi

El director deportivo del Sevilla, Monchi, aprovechó la visita del Valencia CF para hablar con dos futbolistas que están en sus planes de cara a la próxima temporada, como Dani Parejo y Alessandro Florenzi. No con los dos a la vez, sino por separado. El capitán valencianista, por su idea futbolística, ha sido uno de sus objetivos desde hace años,. Hoy, cuando el club de Mestalla se plantea buscarle salida, sería una ocasión perfecta para cubrir la marcha de Éver Banega.