Avanza el traspaso de Ferran

Cada día que pasa es más complicado que Ferran Torres vuelva a vestir la camiseta del Valencia CF. Manchester City y Valencia CF siguen los contactos para el traspaso del extremo de Foios y, aunque despacio, la negociación avanza y el club inglés se acerca cada vez más a las cantidades que daría por buenas el máximo accionista para dar el OK a la operación. Hay dos factores que están jugando a favor de los intereses del Valencia, por un lado el empeño de Pep Guardiola en este fichaje es muy fuerte y por otro la cantidad y entidad de los clubes que están interesados en Ferran. El City, pese a que partió desde muy abajo, sabe que tiene que mejorar notablemente su oferta para llevarse al futbolista, que ya se encuentra de vacaciones como el resto de la plantilla.

Un tercer dato a tener en cuenta es que la relación entre los clubes es buena. El Valencia es plenamente consciente de que ha perdido fuerza en una negociación desde el momento en que no logró renovar al jugador, que termina contrato en menos de un año, pero también de que, a pesar de ello, las especiales condiciones de Ferran lo sitúan en un escalón alto en cuanto a valor de mercado. Si en las primeras aproximaciones el City no pasaba de los 20 millones fijos más una serie de cantidades variables que podían redondear la cifra final, ahora saben que tienen que acercarse más a la valoración que tiene el futbolista según todos los indicadores, que es por encima de los 40 millones, aunque sea con una parte en bonus según objetivos.

El ramillete de clubes que están detrás del joven extremo es importante y una de las claves. El agente de Ferran, Héctor Peris, lleva mucho tiempo moviendo a su futbolista en el mercado jugando además a dos bandas, con la posibilidad de traspaso inmediato o también con la carta de libertad la próxima temporada con prima de fichaje. Ha habido ofertas importantes para el Valencia que finalmente no han ido adelante, como las de Nápoles y Bayer Leverkusen. En los últimos meses ha habido también negociaciones con la Juventus, tanto del propio jugador como entre clubes, en las que no se alcanzó un acuerdo porque los italianos, como el Manchester City, también quieren incluir algún jugador para rebajar la cantidad del traspaso. En Italia se habla en los últimos días del Milan y ha sido ofrecido al Atlético de Madrid? El destino de Ferran no está todavía definido pero no cabe duda que el City de Guardiola lleva la delantera y tiene muchos números para lograr su objetivo, que llegaría para cubrir la salida de Leroy Sané rumbo al Bayern Múnich.



Ventana de fichajes

La próxima semana puede ser decisiva porque la Premier League todavía está en marcha y concluye este domingo, de hecho este martes el City derrotaba al Watford por 0-4 en la penúltima jornada. El próximo lunes 27 de julio se abrirá el mercado de transferencias en el fútbol inglés, que se extenderá durante más de dos meses, hasta el 5 de octubre. En LaLiga, la ventana de fichajes arranca el 4 de agosto y va también hasta el 5 de octubre. Hasta ese día todo puede pasar en un mercado de verano tan atípico como el que está a punto de comenzar oficialmente.