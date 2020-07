Entrenador al límite en el Valencia

Peter Lim ha tomado el mando de las operaciones de manera definitiva en el fichaje del nuevo entrenador y ahora tiene que tomar la decisión. En el club de Mestalla se esperaba que fuese ayer viernes pero tampoco. Los planes iniciales eran que a estas alturas del mes de julio el entrenador estuviese nombrado pero la agenda del máximo accionista del Valencia CF es imprevisible. En el club, se espera que pueda ser finalmente este sábado 25 de julio. Casi un mes después del cese de Celades, el conjunto blanquinegro no tiene entrenador porque a cada día aparece un candidato nuevo que Lim está dispuesto a estudiar. Ahora, eso ha terminado y el propietario ha de comunicar su decisión.

Lim ha escuchado al presidente del Valencia CF, Anil Murthy, que le ha hecho diferentes propuestas de entrenador, y de las cuales dos han llegado al casting final, por decirlo de alguna manera. Se trata de José Bordalás, actual entrenador del Getafe, y Javi Gracia. El propio Anil Murthy señaló el pasado sábado al salir de las oficinas del club, que ayer viernes sería el día elegido, si bien, ha pasado a sábado. Pero en la lista final de técnicos que maneja Lim no solo están Bordalás y Javi Gracia, hay también un entrenador que maneja el máximo accionista personalmente y bien podría ser el vasco Aitor Karanka.

De momento, en la pelea entre Gracia y Bordalás, el primero parece llevar ventaja pero nadie en el club se atreve a hacer pronóstico alguno, con ambos hay pactadas unas condiciones económicas que por otra parte no son muy altas, de ahí las dificultades que está encontrando Lim en cerrar el fichaje del entrenador. En cualquier caso y más allá de quién sea el entrenador, que la decisión final sea de Peter Lim y la tome de manera unipersonal, sirve para conocer un poco más el proyecto que el máximo accionista lleva entre manos.

Días atrás este periódico ya informaba de Meriton no tenía intención de fichar un director deportivo con fuerza dentro del club a la hora de tomar decisiones y que por ello se quedaba en el cargo Miguel Ángel Corona, que llegó al Valencia CF de la mano de César Sánchez, que dimitió a finales del pasado mes de junio cuando Lim cesó a Celades. Corona es el coordinador de la secretaría técnica y es, por decirlo de alguna manera, los ojos en el mercado para Lim y Anil Murthy, pero no tiene capacidad ejecutiva para grandes decisiones. Esto es sin duda una prueba del modelo al que regresa el máximo accionista del club, que no es otro que el que intentó instaurar desde el primer día: un entrenador con mucho poder con el que él pueda hablar constantemente.

Su primer modelo fue así, con Nuno Espirito Santo a quien le dio todo el poder y con quien decidía los fichajes situación que terminó suponiendo la salida definitiva de Amadeo Salvo y Rufete. Ahora el club va hacia ese modelo con la presencia de Anil Murthy que es el encargado de ejecutar las decisiones del máximo accionista. Peter Lim va al límite.