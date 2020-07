La ambición de Javi Gracia

Javi Gracia, 50 años, navarro formado futbolísticamente entre Tajonar y la cantera del Athletic, ya se ha puesto a los mandos del Valencia CF 2020/21. Lo hace con un mensaje ambicioso, rotundo, que apela a la historia y los valores del club y mira al futuro perfectamente alineado con el proyecto de cantera del que tanto habla Meriton. Y no es casualidad. Han sido semanas de mucha incertidumbre, de dura competencia, hasta que, a media tarde de este lunes, el club lanzaba por fin el anuncio oficial tan esperado desde que a lo largo del fin de semana el máximo accionista diera por fin el OK a la contratación del entrenador por el que ha apostado la secretaría técnica del club.

El técnico llegaba este lunes a València para firmar el contrato hasta el 30 de junio de 2022 y preparar todos los detalles de su presentación oficial y su primera aparición ante los medios de comunicación, que tendrá lugar este martes a partir de las 18:30 por vía telemática. Acudía después de comer a las oficinas del club, donde fue cazado a su salida por SUPER. Minutos después se presentaban también el presidente Anil Murthy y el secretario técnico, Miguel Ángel Corona.

Su primer mensaje, transmitido por VCF media a través de un vídeo, alimenta el espíritu de ese Valencia 'bronco y copero' que ha acompañado durante décadas a los grandés éxitos deportivos del club. Gracia, pese a que ahora mismo es complicado imaginar la plantilla de que dispondrá para comenzar la temporada, apela a ideas como el «esfuerzo innegociable», «jugadores aguerridos» y punto esencial en el concepto de «cantera» en su primer dibujo del equipo que veremos: «El Valencia CF siempre ha sido un club ambicioso, de jugadores aguerridos dándolo todo del uno al noventa, comprometidos con el escudo. El esfuerzo es innegociable y eso es lo que nos ha llevado y llevará a los mejores momentos de nuestro club. Siempre regado con el gran talento de esta tierra, la cantera valencianista ha sido una factoría inacabable de calidad y fútbol cultivado en esta ciudad deportiva donde vamos a vivir largas horas proyectando lo que queremos hacer, acompañando en el camino a esa juventud, calidad y esfuerzo para que nos ayuden en el primer equipo, para que todos estéis orgullosos de nosotros. Porque pronto queremos veros alentándonos desde las gradas. Vamos a dibujar juntos la primera página de esta nueva historia. Empezamos. Amunt Valencia!».

Javi Gracia, que lleva sin entrenar desde que en septiembre de 2019 fue destituido por el Watford, da las primeras pinceladas a ese dibujo que será su Valencia CF. «Podemos hablar mucho, a mí me gustan más los hechos y me gustaría que el juego del equipo hable por sí mismo y demuestre lo que realmente queremos ser. En estos momentos podemos hablar sobre ello y decir que lógicamente me gustaría ver a la gran plantilla que tenemos ser un equipo valiente, agresivo, equilibrado... Hablar de fútbol y de juego ofensivo nos gusta a todos, pero realmente el éxito de las plantillas pasa por el equilibrio y vamos a tratar de encontrarlo con una gran plantilla y los buenos jugadores que tenemos».

El técnico, conocedor del plan que tiene el club para potenciar a sus jóvenes talentos, habla de la importancia de la Academia VCF y explica que «el talento que existe en la plantilla es vital, no es tan determinante ver qué edad tiene el jugador. Si hay jugadores jóvenes y buenos, lógicamente tendrán su sitio. Ya los hay, ya hay gente joven en la plantilla demostrando que tienen ese nivel para competir al máximo por el equipo. Se trata de seguir consolidando a esos jóvenes, de dar el espacio a los que más oficio y experiencia tienen y de seguir dando salida a todos esos jóvenes que están tan bien preparados».