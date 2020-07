Emery: "Sueño con conseguir un título"

El técnico vasco Unai Emery fue presentado ayer en el estadio de La Cerámica como nuevo entrenador del submarino amarillo para las próximas tres temporadas. Emery estuvo acompañado en el acto oficial por Fernando Roig, presidente de la entidad 'grogueta'. El de Hondarribia dejó titulares interesantes durante su presentación, ya que manifestó, entre otras cuestiones, su intención de lograr un trofeo con el conjunto castellonense: «Los sueños son libres y yo sueño con conseguir un título en un proyecto que me apasione como es el del Villarreal».

Asimismo, el exvalencianista recalcó que «lo bonito es el proceso», ya que hace que la gente se sienta orgullosa de poder vivirlo: «Es un reto seguir dándole prestigio a este club, y espero poder ayudar y disfrutar en el camino. He alcanzado logros, y quiero seguir, pero lo más importante es disfrutar del camino». Por otro lado, siguiendo la línea de los objetivos que se plantea el técnico 'groguet' en esta nueva etapa, su ambición no tiene techo: «Es bonito jugar la Europa League porque es una competición que me ha dado muchas alegrías, pero quiero jugar la Champions».

Uno de los puntos clave en el acto fue la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada. «Va a haber un nivel alto de continuidad, ya que son jugadores que han mostrado su nivel. A partir de ahí, cuatro o cinco fichajes pueden llegar», aseguró el técnico vasco. De este modo, el submarino amarillo seguirá apostando por la cantera, como confirmó el propio Emery: «Aquí tienen esa experiencia, la cantera es importante y ese proceso de dar oportunidades a jugadores de la casa sé que es algo que este club desea. Hay muchos valores de cantera, ese es un trabajo que aplaudo y que quiero formar parte». Además, el de Hondarribia declaró que se siente «identificado con la filosofía del club y de la cultura del esfuerzo», por lo que este proyecto es algo que le llena como técnico.

«Europa es como un título»

Fernando Roig, presidente del Villarreal, ratificó que no le quita el sueño el objetivo de alcanzar un título: «Este es un proyecto sólido, para mí los títulos es estar como hemos estado en Europa y la Liga todos estos años. No debemos ser obsesivos». En cuanto a la contrtaación, el máximo mandatario del cuadro amarillo no quisó marcar las metas del equipo está camapaña: «Unai ha venido a sumar y ya veremos lo que logramos y a dónde llegamos».