El central Valjent pasa por "consulta"

El Valencia ha lanzado la sonda. El club ha preguntado por la situación de Martin Valjent y conoce las condiciones en las que el central podría llegar: cuál es su predisposición y cómo está su contrato. El Mallorca está a la espera. No tiene propuesta oficial desde Mestalla, pero es consciente de que el eslovaco está subrayado en la agenda de muchos clubes. Valjent tiene contrato hasta 2022 y tras el descenso su cláusula de rescisión está en 15 millones de euros. La posición de los bermellones está clara, van a negociar, pero no tienen urgencias; están saneados y no van a malvender a uno de sus mejores jugadores. La tasación del eslovaco comprende un arco entre los seis y los ocho millones de euros. Ese es el punto de partida, pero todo depende del mercado.

El club está ampliando información y barajando opciones. El centro de la defensa es una de las posiciones a reformar-reforzar y Valjent podría cuadrar en determinadas circustancias. El nombre del central rompió en el mercado valencianista en invierno, como recambio del lesionado Garay, pero entonces la operación era ciencia ficción por su rol en el Mallorca (imprescindible para Vicente Moreno en la misión de la permanencia), por su compromiso y por la tasación, sobre los 25 millones de euros.



Va a tener pretendientes

Los responsables del Valencia no son los únicos que han preguntado por Valjent. Varios equipos de Europa también son conscientes de que el eslovaco es una oportunidad a estudiar por su relación cualidades-precio. Corona lo conoce perfecto. En el curso 2018/19 fue vital en el ascenso, uno de los mejores centrales de Segunda (se salió). En esta temporada ha mantenido la línea de la solidez y el rendimiento; todavía se le advierte un techo superior. Con Vicente Moreno lo ha jugado todo, 36 jornadas de LaLiga. Con 24 años, Valjent ha demostrado que tiene condiciones para crecer y asentarse en el fútbol español; en Eslovaquia debutó siendo juvenil y terminó de formarse en el Calcio, en categoría de plata con la Ternana. Al Mallorca llegó entre dudas (por menos de dos millones de euros) y empezó a despejarlas de inmediato. Siempre como central, aunque también puede adaptarse como marcador en línea de tres y como lateral derecho e izquierdo (aunque es diestro), siempre como alternativa de perfil defensivo; no va a ser un martillo a toda banda y no es un jugador fino en la conducción. Esa versatilidad también es un extra interesante.