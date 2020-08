Un nuevo "killer" para la delantera

El Levante UD ya tiene a uno de sus nueves elegidos para reforzar la delantera granota. Dani Gómez es, tras el anuncio oficial de la jornada de ayer, jugador del cuadro de Orriols a todos los efectos y lo cierto es que llega con ambición y con ganas de responder ante su primer proyecto en la élite tras un rendimiento notable en la categoría de plata. El salto le llega a sus 22 años, recién cumplidos, y la competencia es total. Roger, Morales y la llegada de otro nueve más en el horizonte son, y se dice pronto, los hombres con los que luchará por hacerse con un puesto. Pero en el club hay confianza en su nivel y paciencia en su puesta a punto. De momento, y tras firmar hasta 2025, tiene tiempo para demotrar cuál es su verdedero techo como killer.

Tras su cesión al Tenerife, donde ha sido uno de los destacados junto a Milla a las órdenes de Baraja, Dani Gómez aterriza en Orriols en condiciones muy similares a las de su compañero. Su traspaso asciende a 2,5 millones por el 50 por ciento de su propiedad y cinco temporadas de contrato. Una inversión en la línea del resto de refuerzos hasta ahora, todos procedentes del mercado de Segunda A.

La buena relación entre Quico Catalán y el club blanco ha sido clave para concretar una operación en la que la tercera pata sería Mayoral, sin duda la más complicada de todas. Osasuna, Celta y Cádiz eran los otros clubes de Primera que andaban tras sus pasos. Su fichaje pone en la rampa de salida a Sergio León, una de las apuestas más fuertes la pasada temporada y con dos años más de contrato.

El perfil del jugador es muy diferente a lo visto hasta ahora. No es Morales, en lo que a verticalidad se refiere, es menos «9» que Roger y tampoco es ese jugador tan combinativo como puede ser Mayoral, pero reúne características de unos y de otros. Él mismo reconoció ayer tras su presentación que es un futbolista versátil y alejado de esa figura de ser solo nueve puro. «Tengo ganas de empezar y de dar la talla. Soy un delantero que le gusta ir al espacio, caer a bandas, me gusta moverne y no quedarme parado entre los centrales. Luego además creo que tengo gol. Llevo haciendo goles todos los años y espero que los pueda seguir haciendo aquí. Macho Levante», aseguró el futbolista del conjunto granota.

Tras pasar la revisión médica, el jugador habló para el club y también reconoció que es un f

«Estoy muy feliz de estar aquí. De jugar en un gran club y de dar el salto. Desde el minuto 1 estoy con ganas de conocer a los compañeros y de vestir esa camiseta. Lo primero que sueña un jugador es jugar en Primera División».

De este modo, el conjunto granota vuelve a «pescar» en La Fábrica merengue ya que esta semana también se hizo con el extremo Jorge de Frutos, al que también ha fichado por cinco temporadas.