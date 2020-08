En marcha el sustituto de Ferran

«Llegaste con 7 años a nuestra Academia. Te hemos acompañado en este proceso de formación como futbolista y persona. Ahora has decidido que en este punto se separen nuestros caminos. Ferran Torres buena suerte en tu nueva andadura con el Manchester City». Con este mensaje y un escueto comunicado en el que se anuncia el acuerdo comunicaba el Valencia CF el traspaso del extremo de Foios, que ya es nuevo jugador del City de Pep Guardiola para las próximas cinco temporadas. Mientras, el club se pone las pilas para fichar al sustituto del futbolista de Foios en la banda derecha, máxima prioridad en estos momentos en la planificación de la plantilla junto con la llegada de un central que todo apunta a que será el portugués Diogo Leite. Aunque, a pesar del ingreso que supone la salida de Ferran, todo en el club está a expensas de seguir sacando a esos futbolistas con los que no se va a contar en el nuevo proyecto al mando de Javi Gracia.

Ferran Torres completaba este martes la revisión médica en Barcelona y con ello el Manchester City hacía efectivo el acuerdo alcanzado con el Valencia CF para cerrar el fichaje del futbolista por una cantidad que se acerca a los 21 millones de libras esterlinas más bonus, en torno a 23 millones traducido a euros que podrían llegar hasta los 35 en caso de cumplirse todos los objetivos. A sus 20 años, Ferran deja el Valencia CF y firma hasta el 30 de junio de 2025, un acuerdo que según fuentes del propio club inglés está pendiente de la obtención por parte del jugador del permiso de trabajo. Una cuestión simplemente administrativa.

Txiki Begiristain, Director de Fútbol del City, dejaba claro después de completar la operación que llevaban mucho tiempo detrás del futbolista, que a sus innegables cualidades unía la ventaja de acabar contrato dentro de solo una temporada, lo que les ha permitido hacerse con sus servicios a un precio por debajo de mercado. «Hemos seguido de cerca el progreso de Ferran y nos ha impresionado mucho. Es joven y aún está creciendo, pero sus cualidades técnicas son exactamente lo que buscamos en un extremo. Es rápido, directo, puede crear espacios con un movimiento y es capaz de ganar partidos. Siento que este es el lugar perfecto para que siga creciendo, Pep puede llevar su juego a otro nivel», explica el técnico en la página web oficial del Manchester City.

El propio Ferran, que el pasado fin de semana ya dejaba entrever su salida rumbo al conjunto inglés, mostraba también su satisfacción: «Estoy muy contento de fichar por el City. Todos los futbolistas quieren estar en equipos ofensivos, y el Manchester City es uno de los que más ataca en el mundo del fútbol. Pep busca un estilo abierto y agresivo, cosa que me encanta. Es un entrenador conocido por mejorar a sus jugadores. Que me ayude a desarrollar mi juego es un sueño. El City ha ganado muchos títulos en los últimos 10 años, y espero poder ayudar para seguir teniendo éxito».

En un vídeo aparte, el extremo se quiso despedir del Valencia. «València es mi tierra y el Valencia CF es mi casa. Todo lo que soy y lo que he conseguido a día de hoy se lo debo a este gran club. Aquí he sido muy feliz pero, desde que llegué al primer equipo y en los últimos meses, varias circunstancias me han impedido disfrutar por completo. He decidido escoger otro camino».