Las banderas del nuevo proyecto del Valencia

Kang In Lee, Carlos Soler, Geoffrey Kondogbia, Maxi Gómez, Gabriel Paulista y Daniel Wass. Son los seis futbolistas que ha elegido el Valencia CF para presentar las nuevas camisetas de la temporada 2020/21. Los modelos no están escogidos por casualidad. La elección de los seis jugadores es la mejor referencia posible para confirmar las intenciones del club de cara a la confección de la nueva plantilla. Ninguno de los seis puede catalogarse como intocable porque el Valencia se encuentra en la necesidad de hacer caja y reducir el coste económico de la plantilla. El club está obligado a escuchar todas las ofertas en el mercado. Sin embargo, la apuesta por estos seis futbolistas en esta primera campaña de marketing de la temporada es la señal inequívoca de que la propiedad cuenta con ellos de cara al nuevo proyecto. Ya se han vestido con los nuevos equipajes de la firma Puma y, si no hay una sorpresa mayúscula en el mercado, se enfundarán de nuevo la camiseta cuando arranque LaLiga en septiembre. Son fijos para el club y para Javi Gracia. Por eso son desde este miércoles 5 de agosto la imagen del nuevo proyecto.

Los nombres de Kang In, Soler, Kondogbia, Maxi, Paulista y Wass forman parte de la lista de once jugadores fundamentales avanzada por SUPER que el club consensuó con el entrenador en la reunión del pasado viernes 31 de agosto entre Anil Murthy y Javi Gracia en los despachos de la ciudad deportiva de Paterna. Los seis están dentro de este grupo de jugadores sobre los cuales el club y el nuevo cuerpo técnico pretende reconstruir el equipo. El máximo exponente es Kang In. El Valencia no está dispuesto a cometer los mismos errores que con Ferran Torres y ha comenzado a cuidar y dar galones al surcoreno desde el primer día. Otro valor seguro para el club es Carlos Soler. El '8' garantiza el sentido de pertenencia y está llamado a ser uno de los líderes emergentes cada vez con más peso en el vestuario. Está preparado para asumir responsabilidades y abanderar el cambio. El club también tiene mucha esperanza depositada en el rendimiento y el compromiso de Paulista, Kondogbia y Maxi. Son tres hombres fuertes por línea. Tres pilares para una nueva defensa sin Ezequiel Garay, un centro del campo revolucionario sin a priori Dani Parejo y Francis Coquelin y una delantera en la que a fecha de hoy es imposible garantizar la continuidad de Rodrigo Moreno. De momento, ni rastro de el hispano-brasileño en la campaña de camisetas como se esperaba. Igual que los transferibles Parejo y Coquelin. Wass, sin hacer mucho ruido, también se ha ganado su condición de fijo por su implicación y polivalencia.



La ausencia de Gayà

En esa lista de jugadores con los que se cuenta inicialmente hay cinco futbolistas que no han salido en la foto de las camisetas. Son Jaume Domènech, Mouctar Diakhaby, Toni Lato, Gonçalo Guedes y José Luis Gayà. Está claro que no caben todos, pero llama poderosamente la atención la ausencia del lateral izquierdo porque está llamado a ser el símbolo del nuevo proyecto, porque es el jugador con el que más se identifica el aficionado y porque ha sido un intocable en la presentación de las camiseta de los últimos años. Gayà es imagen de las nuevas camisetas desde la temporada 2015/16. Llevaba cinco años seguidos ejerciendo de modelo. El club, según ha podido confirmar SUPER, en ningún momento se puso en contacto con el jugador para que participara en la campaña publicitaria. Ha sorprendido, pero solo es una anécdota. La intención del Valencia no ha cambiado. El plan es avanzar en su renovación de contrato y que se convierta en el nuevo líder del vestuario junto a Jaume desde el proximo lunes 10 de agosto cuando el equipo se ponga en marcha a las órdenes de Javi Gracia.



Recuperan las medias negras

Los dos capitanes lucirán desde los primeros amistosos de la pretemporada las nuevas equipaciones presentadas por PUMA. La firma deportiva del Valencia ha reforzado su lema 'Valentia' y bajo la nueva leyenda 'Nacido de la valentía' se ha inspirado en tres iconos representativos de la ciudad de València para confeccionar las nuevas camisetas. La primera, blanca con mangas y cuello en negro, se caracteriza por un fondo muy sutil inspirado en la bóveda de crucería del emblemático edificio de la Lonja de la Seda. Otra de las novedades es que se recuperan las medias negras. El año pasado fueron de color blanco con franjas. El segundo equipaje está inspirado en uno de los símbolos y motores económicos de la ciudad como es la industria de la naranja. El naranja es vivo y gana protagonismo frente a la camiseta negra del año pasado y contrasta con dos franjas azul marino que cubren los hombros. La más original y la que, de momento, ha tenido mejor aceptación en la afición es la tercera camiseta. Tienen un novedoso estampado de color azul cielo, lanvanda y tonos grises y se inspira en el mar, el cielo y la luz del Mar Mediterráneo que el pintor valenciano Joaquín Sorolla plasmaba como pocos en sus obras artísticas.

Las tres camisetas incorporan cortes láser para mejorar la transpiración entre el pecho y el hombro, también en la parte alta de la espalda en el caso de la segunda. Las tres equipaciones comparten las siglas VCF a la altura de la nuca, en el cuello de la camiseta. Además, cada camiseta incorpora la tecnología de termorregulación evoKNIT de PUMA que permite un sistema mejorado de administración de la humedad para crear la temperatura corporal perfecta. El diseño es sin costuras y los tres modelos de camisetas ofrecen lo último en ajuste y movilidad para un rendimiento óptimo.

Puma ha lanzado camisetas de porteros azul, fucsia, verde y negra. Todas están personalizadas ad hoc para el Valencia y disponibles desde el miércoles en la tienda online del Valencia, en las tiendas oficiales del Valencia -Megastore Ayuntamiento y Mestalla- y en todas las tiendas PUMA, tiendas de deportes y en la página web de la firma deportiva puma.com para conseguirlas desde cualquier parte del planeta. La camiseta de adulto cuesta 85 euros, mientras que la de niño vale 65.