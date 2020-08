"A mí nunca me echarán del Valencia"

Después de cuatro décadas vinculado al VCF, Paco Camarasa ha sido despedido en una decisión que acelera la gran desafección social del valencianismo con Meriton. El histórico exjugador apunta como motivo su amistad con Marcelino.

Han pasado cinco días, ¿Se empieza a asimilar estar despedido de su Valencia o eso es imposible?

Pasa el tiempo muy rápido, pero de momento no. Intento tener la máxima tranquilidad del mundo e intento asimilar la nueva situación y todo lo que me ha pasado.

El Valencia nunca podrá echar a Paco Camarasa porque Paco Camarasa es el Valencia.

No me pueden echar de València y del Valencia menos. Me han echado del trabajo que estaba desempeñando durante este periodo de tiempo, pero Paco Camarasa es del Valencia porque desde los 13 años llevo vistiendo esta camiseta y el sentimiento que tengo hacia el Valencia no me lo va a quitar nadie.

¿Sabe Meriton lo que es ese sentimiento?

Son preguntas que habrá que hacérselas a ellos. Yo puedo tener mi forma de pensar y de ver las cosas. Yo personalmente a nivel particular creo que Meriton no sabe lo que es el sentimiento del Valencia.

Uno de los amigos que le ha llamado y cuya amistad cree que ha sido el detonante principal del despido fue Marcelino. ¿Qué le dijo?

Que increíble, que es injusto, que no me lo merezco y palabras de apoyo. Palabras de un amigo. Yo en septiembre ya estaba prácticamente fuera. Me salvaron los capitanes y los jugadores y evidentemente el motivo era ese: vincularme y relacionarme con Marcelino. Marcelino se siente culpable de mi despido porque por ser amigos y tener una buena relación a Paco Camarasa lo han echado de su casa después de 40 años en el Valencia.

Como si uno no pudiese elegir sus amigos a sus 52 años.

Sí, eso parece, pero no es mi caso. Mis amigos los elijo yo y nadie me va a hacer que los elija. Y nadie me dice con quien tengo y con quien puedo ir. Eso lo tengo muy claro. Es una cosa mí y aquí en València se dice. La familia te la imponen, pero los amigos los eliges y es una realidad para mí. Que otras personas lo acepten o lo permitan, es todo respetable. Pero en mi caso no. Paco Camarasa elige a los amigos.

En la carta de despido no se nombraba sin embargo a Marcelino. ¿Qué ponía?

En la carta no pone que Marcelino sea la causa de mi despido, en la carta pone por dejadez y relajación. Pero yo tengo claro que si no continúo en el club es por mi amistad con Marcelino.

¿Dejadez y relajación?

Es pone en la carta. Cuando la leí me dio mucha pena y al final más risa que pena porque lo que estaban diciendo no era así. Y más ahora después de ver todos los mensajes que he recibido de mis excompañeros. Nadie comparte lo que pone en la carta.

¿Que más decía esa carta?

Me decían que el club no estaba contento y que prescindían de los servicios de Paco Camarasa. Hablaba de relajación, dejadez, ponía que el trabajo que tenía que hacer era pasar los horarios e informar a los jugadores y habían visto una especia de relajación y de dejadez por parte de Camarasa. Incluso algo de honradez ponía también en la carta. Y eso sí que no. Si algo ha tenido Paco Camarasa en la honradez y la sensatez. Si ellos consideran que me he relajado... pues cada uno tiene sus motivos, pero no voy a permitir que se hable de mí de falta de relajación y mucho menos de honradez al Valencia Club de Fútbol. Ni Meriton ni nadie podrá decirlo ni voy a permitirlo tampoco.

¿Echa de menos que Anil Murthy se lo hubiera dicho a la cara?

Pues la verdad es que ni me lo planteo porque, ¿para qué? ¿Qué me va a decir? Tampoco creo que tenga argumentos para convencerme de por qué me echa.

Cuando sí hablaron fue en septiembre en el primer amago de despedirle.

Fue después del Chelsea. Yo estaba fuera del club por la noche y al tener reuniones con los jugadores, que tuvo varias, quiso hablar ese día conmigo para saber mi opinión. Él dice que me había visto triste y mal, me dijo que Albert Celades le había dicho que yo no había estado bien en el viaje, yo luego por preguntas a ciertas personas confirmé que eso no había sido cierto. Me preguntó qué pasaba. Yo le dije que evidentemente el día que echó al entrenador no estaba enfadado, pero me fastidió porque cuando vives con una persona tres años y tienes una afinidad te molesta, pero le dije que tenía muy claro dónde estaba y lo que era. Era un entrenador, vendría otro, Paco Camarasa es trabajador del Valencia y que cuando pasara el otro entrenador a la hora de trabajar y en la vida profesional a intentar de recibirlo con las manos abiertas para darle todo el cariño y el apoyo.

Uno de los que dio la cara por usted fue Dani Parejo. Es un buen amigo.

Está molesto y sorprendido con mi despido y resignado porque tampoco puede hacer nada, ya lo hicieron en su día. Estoy muy agradecido a ellos, pero sí Dani está resignado como creo que todos los jugadores que he compartido con ellos estos años.

A Parejo no lo han echado, pero casi.

Pues ahora ya como valencianista te diré que mal porque es un futbolista que ha aportado mucho, es otro futbolista que es parte de la historia del valencianismo, capitán del Valencia, lleva muchos años, honrado, sensato, ha dado la cara por el equipo y que tenga que salir así del club... uno más para el currículum.

¿Ha visto en 40 años en el club una gestión en el Valencia como la actual?

Difícil, difícil. He visto cosas injustas, he visto decisiones que me han dolido, hay gente que ha pasado y que tampoco ha merecido que se fuera, pero tal vez lo que se está viviendo en este periodo de tiempo es difícil de ver. Ya no porque hayan echado a Paco Camarasa. Echaron a Toni Giner que llevaba 25 años que es una persona honrada, sensata y trabajador y sin motivo aparente también desaparece del club.

¿Se le ha perdido el respeto a la afición y a la propia historia del Valencia?

Creo que ya se ha perdido el respeto ya hace tiempo. Claro ves a un presidente hacer callar a toda una afición en un estadio... Si eso no se cataloga como una falta de respeto. Se le ha faltado el respeto totalmente a la afición del Valencia.

¿Se trabaja con miedo?

Miedo, miedo no sé si es la palabra, o respeto, no sé como decirlo, pero lógicamente si yo continuara trabajando en el Valencia tendría miedo. Si me echan por tener una relación en mi vida privada sin hacer nada malo y haciendo mal tu trabajo... es para tener miedo si al final vives de ello y necesitas de ello y tu trabajo es ese.

Nunca se ha olvidado la figura de Marcelino esta temporada.

Ha arrastrado mucho, ha pesado mucho durante el año, evidentemente se olvidará, pero este año ha pesado mucho en la plantilla y los jugadores.

En el confinamiento llegó a ejercer como un técnico más con aquellas clases de bicicleta.

Sí, buscábamos entretenernos para que la gente estuviera más entretenida y ocupada, y me tocó la bicicleta. Miñano me planteó si podía ayudar y yo encantado de participar. La verdad es que fueron unos días muy divertidos.

¿Eso es dejadez, no?

Sí, sí eso parece. Que en tu tiempo en casa con la baja, el virus y el confinamiento dedicarle tiempo a ellos es dejadez. Tener el móvil encendido las 24 horas al día para cualquier cosa que pase también es dejadez para ellos.