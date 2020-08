Más de mil aficionados del Valencia CF se manifiestan contra Lim

Más de un millar de seguidores valencianistas se han manifestado en la Plaza de la Afición, en los aledaños de Mestalla, para mostrar su indignación por la gestión del máximo accionista, Peter Lim, y del presidente, Anil Murthy, y escenificaron un velatorio «por la muerte del club», guardando un minuto de silencio y llenando de velas la estatua de la afición, presidido por un cartel que se podía leer «Meriton out».

La despedida de varios empleados como el icono valencianista Paco Camarasa, tras 40 años en el club, y la salida forzada por los dirigentes del capitán Dani Parejo, con la carta de libertad, y de Francis Coquelin, ambos fichados por el Villarreal, ha causado un aluvión de críticas en las redes sociales a la gestión del club que se ha concretado en una manifestación frente a Mestalla a las ocho de la tarde.

Los seguidores, ataviados con camisetas, banderas y bufandas del Valencia, entonaron cánticos contra los dirigentes de Meriton Holding como «Mestalla despierta esto es una guerra», «Anil, canalla, fuera de Mestalla» o «Peter vete ya». Además colocaron diversos carteles junto a la estatua de la afición donde se podía leer: «Nos has robado el club, no el sentimiento», «Parejo, capitán», «Meriton go home», un escudo del Valencia y DEP, o «Meriton Holdings RIP». El acto acabó con un minuto de silencio en el que se escuchó, desde uno de los altavoces de los aficionados presentes, la canción «És això el que ens fa grans», del grupo valenciano Tardor, que ha tenido una gran acogida popuar entre los aficionados.



Ayala: «El equipo sos vos afición»

Fabián Ayala, uno de los futbolistas históricos del Valencia CF y se ha movilizado públicamente para protestar por la gestión de Meriton al frente del club de Mestalla. El central argentino pertenece colectivo de reciente formación 'Espíritu del 86' y que de una manera cívica quiere la «rectificación y reacción» de Peter Lim. Ayala es una de las figuras adheridas a este colectivo: «Ojalá algún día el club pueda ser conducido por personas con Capacidad, Conocimientos, Generosidad, Humildad y Amor por el escudo. El equipo hoy, sos vos Afición!».

Por otro lado, el presidente del Valencia, Anil Murthy, señaló en una entrevista concedida al The Straits Times, diario de Singapur en el que Meriton tiene participación accionarial, que «de nada sirve un club en la bancarrota», lo que ha llevado a la propiedad a llevar un control responsable y estricto de los gastos ante la complicada situación financiera generada por la pandemia del Covid-19 y la no participación en competiciones europeas. «Nos estamos preparando para una temporada difícil y el Valencia no será el único club afectado», asegura el dirigente, quien añadió «vamos a tener una temporada complicada debido al Covid-19, por lo que debemos ser responsables y controlar los costos de manera estricta. ¿De qué sirve un club en bancarrota?».

«Si las cosas van muy mal en el aspecto financiero debido al Covid-19, todos los clubes estarán en problemas. Tenemos que liderar a través de una gestión responsable durante la crisis del Covid-19», reiteró Murthy. A pesar de que esta última temporada han arreciado las críticas contra su gestión, el presidente aseguró que «antes de que Lim asumiera el mando, el club era inestable. Estamos en esto a largo plazo para convertir al Valencia en un club estable y exitoso. Aceptamos que podemos cometer errores, pero siempre trabajaremos para guiar al club para que vuelva lo mejor».