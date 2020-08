Parejo: "Ayudé a Ferran lo máximo posible"

El nuevo jugador del Villarreal, Dani Parejo, fue presentado en el Estadio de La Cerámica. Acompañado por Fernando Roig, el centrocampista se mostró ambicioso, también puso el acento en la importancia del proyecto, en la presencia de futbolistas que ya conocía y de un entrenador como Unai Emery. «Ojalá podamos llegar a una final y ganar un título». En la rueda de prensa también hubo momento para preguntarle por Ferran, por la declaración del futbolista del Manchester City en la que aseguró que había echado de menos el apoyo del capitán en algunos momentos. Parejo no tuvo problema en dar su versión: «Para mi, Ferran es un magnífico futbolista, yo le he intentado ayudar lo máximo posible, me parece un grandísimo jugador. En el grupo que tenemos en la plantilla por teléfono se despidió y que menos que darle la enhorabuena y desearle toda la suerte del mundo, que se la merece».

Parejo afirmó que está «orgulloso» de su pasado como futbolista del Valencia, pero que en estos momentos tiene la mente puesta en su nuevo club. Parejo llega al Villarreal tras nueve temporadas en el Valencia, club del que ha sido capitán en los últimos años y con el que fue campeón de Copa del Rey en 2019. «Sería una falta de respeto por mi parte hablar de otras cosas que no fueran el Villarreal. Pienso en el presente y en el futuro, en prepararme para una temporada ilusionante y estoy centrado en ese», señaló.

También indicó que la llegada al club de su compañero en el Valencia Francis Coquelin le hace las cosas más fáciles, pero recordó que en otras etapas de su vida y en otros clubes ha coincidido también con futbolistas que ahora están en el Villarreal. «Conozco a muchos jugadores con los que he jugado y tengo mucha amistad y con alguno de ellos he coincidido en la selecicón».

Parejo afirmó que cree que puede encajar «perfectamente» en su nuevo club, que ha llegado al mejor sitio en el que podía estar y que amigos suyos que han pasado por la entidad, como Cazorla o Soldado, le han hablado muy bien de la tranquilidad con la que se trabaja en Vila-real. «El club está haciendo un gran esfuerzo, no solo conmigo, sino con todos para desarrollar un gran proyecto con un entrenador que ha conseguido muchos títulos. Cada vez que vista está camiseta y estos colores lo voy a dar todo y tanto el club como mis compañeros me tienen a su disposición en cualquier ámbito», añadió. También señaló que se considera una persona «abierta y sincera que siempre va de cara» y que espera que el equipo haga «un gran año». Para Parejo es «una responsabilidad y un orgullo» que se pueda pensar que sustituye a Bruno Soriano. «Si es así, lo voy a afrontar. Nunca me escondo, soy participativo, me gusta llevar el tempo de partido y siempre he pedido el balón. Me ha traído hasta aquí el descaro y esa forma de jugar, por lo que es algo que no voy a cambiar».