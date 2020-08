Compás de espera en Orriols

El Levante está tranquilo y en compás de espera en capítulo de fichajes. Con 32 futbolistas con contrato del primer equipo en estos momentos, la lógica dice que tienen que salir al menos siete y esa es la prioridad. Antes de entrar dejen salir. Esa es la prioridad. A eso se une el hecho de tener un equipo con una base ya bien asentada. Si esa base se mantiene tan solo se hará algún retoque después de haber cerrado ya cuatro llegadas y la situación cambiaría tan solo en el caso de que se recibiese una oferta por alguno de los jugadores importantes, una nómina en la que aparecen básicamente Campaña, Aitor y Bardhi. El club granota actualmente no tiene ninguna oferta en firme por ninguno de ellos. Esa es la realidad y con un panorama tan incierto como el que deja la Covid-19 con el inicio y devenir de las competiciones en el aire y en consecuencia también los ingresos televisivos, todo apunta a que eso no va a suceder tampoco a corto plazo más allá de que se siga especulando con una ofensiva de Monchi por Campaña para sustituir al argentino Ever Banega.

En la entidad granota, hasta la pandemia, se estuvo viendo distintas ligas extranjeras y hay informes de futbolistas para estar preparados por lo que pueda venir, pero no hay necesidad de quitarse a ninguno de los tres jugadores mencionados. El club no quiere venderles porque está convencido de que cuadrará los números del límite salarial sin hacerlo. Además, los futbolistas tienen clásulas de rescisión casi prohibitivas en la coyuntura actual (Campaña 60, Bardhi 50 y Aitor 30 millones, respectivamente) y aunque es evidente que ahora se estudiarían ofertas que fuesen próximas a esas cantidades pese a no tener voluntad de venderlos, a medida que vaya pasando el tiempo (esta campaña el mercado se cerrará el 5 de octubre) y el margen de reacción para cubrir una hipotética salida sea menor, la exigencia granota será mayor. Dicho de otro modo, el Levante no va a malvender a ninguno de sus pilares y si lo tiene que vender en la recta final exigirá cantidades ingentes. Esa es la hoja de ruta.

Los cuatro fichajes levantinistas hasta el momento, Son, Malsa, De Frutos y Dani Gómez deben servir para retocar un equipo que únicamente ha perdido a Borja Mayoral y Bruno. Son dos bajas por cuatro altas.

La salida de Sadiku se cerró apenas 24 horas antes de que la plantilla del Levante iniciase sus entrenamientos con un total de 32 futbolistas. Los convocados son los porteros Aitor, Koke y Cárdenas y los defensas Coke, Duarte, Postigo, Toño, Miramón, Róber Pier, Clerc, Vezo, Antonio Luna y Son. Los centrocampistas citados son Melero, Malsa, Rochina, Bardhi, Jorge de Frutos, Campaña, Radoja, Hernani, Vukcevic, Ivi, Doukoure, Pepelu, Fran Manzanara, Pablo Martínez y Arturo, y los delanteros Morales, Roger, Sergio León y Dani Gómez. En ese grupo de 32 hay casos muy distintos. Para empezar está Doukouré, quien se rompió el tendón de Aquiles hace un mes, pero junto a él hay un grupo compuesto por Cárdenas, Luna, Ivi, Manzanara, Hernani, Sergio León, Pablo Martínez y Arturo Molina que están en la rampa de salida, a los que se podrían unir Coke y Vukcevic, o esa al menos es la intención del club granota en estos momentos en lo refrente a mercado.



Eva Navarro renueva

Eva Navarro seguirá vistiendo la elástica granota la próxima temporada después de rubricar su renovación con el Levante UD. Llegó al club de Orriols hace dos temporadas y se ha convertido en una de las piezas importantes del conjunto levantinista. La jugadora yeclana seguirá en el Levante y, de esta forma, el Real Madrid se queda sin ella después de la renovación que ha anunció el club granota de forma oficial.