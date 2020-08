El reto granota es la undécima posición

El Levante UD continúa con su intensa pretemporada. Este miércoles, primer día con doble sesión, los granotas volvieron a la Ciudad Deportiva para ejercitarse a las órdenes de Paco López. La carga física sigue siendo protagonista, aunque el balón va ganando peso progresivamente entre los granotas.

Entre los 32 jugadores on contrato situaciones muy distintas. No todos estarán en el equipo en la 20/21, pero de momento el mercado de fichajes está parado y el club sigue en compás de espera por lo que pueda ocurrir. En tiempos post-coronavirus la liquidez es tremendamente importante y si no hay garantía plena de que la competición de comienzo (la intención es que arranque a mediados de septiembre, pero nunca se sabe cómo puede evolucionar la pandemia) no llegarán los ingresos por derechos de televisión. La lógica hace pensar que el mercado de fichajes se alargará y que la plantilla irá puliendo entradas y salidas conforme se acerque esa fecha.

Muchos granotas tienen 'asegurada' su presencia en el equipo granota, pero otros muchos tendrán esta pretemporada para tratar de convencer al técnico. Sea como sea, el objetivo es el de conformar un plantilla competitiva capaz de superar los registros del segundo mejor Levante UD (temporada 19/20) de la historia en Primera.



«Con exigencia»

Carlos Clerc manifestó tras la sesión matutina que la plantilla no debe conformarse con el buen nivel del pasado curso. Ese ADN va dentro de cualquier granota; lo importante es querer siempre avanzar y superarse año a año. «Vamos poco a poco, pero con exigencia», indicó el lateral.

El defensor, que afrontará su segunda temporada en Orriols, explicó que la vuelta al trabajo ha sido ilusionante para todos. A nivel personal y destacó que tiene «muchas ganas de empezar a encontrar sensaciones, de activar el cuerpo, de competir y hacer las cosas bien.Estamos con muchas ganas de competir y mejorar lo de la temporada pasada». Tendrán que hacerlo el equipo colectivamente y él a título individual, porque si su puesto está tan reñido como el curso pasado, Toño será un gran 'rival' por la titularidad.

Ese reto de mejorar implica para empezar superar la 12ª posición de la última campaña, algo que no será nada fácil, y por extensión la 15ª de las dos anteriores. Esas han sido las tres campañas que Paco López ha acabado al frente del equipo (en la primera apenas estuvo unos meses tras sustituir al anterior técnico, aunque logró una meritoria salvación) y aunque a nadie se le escapa que quedar el 17º sería un éxito porque significaría seguir en LaLiga Santander, el reto de optar a ser undécimos y seguir creciendo está ahí.



Los nuevos son «majísimos"

También son días de integración en Buñol. Son, Malsa, Jorge de Frutos y Dani Gómez suman sus primeros días a las órdenes de Paco López y junto al resto de la plantilla que debe hacerles sentir como en casa. «Son chicos majísimos todos que vienen a trabajar», dijo Clerc. El ex de Osasuna estaba hace un año en la misma situación y ahora es uno de los jugadores asentados en el esquema del técnico de Silla. Es cuestión de persistencia y de trabajo. Según Clerc, cualquiera que venga a aportar será «bienvenido» dentro del vestuario granota.

A nivel personal, Clerc asemejó esta pretemporada postvacaciones a la mini concentración del equipo previa al reinicio de LaLiga después del confinamiento. Es momento de adaptar sensaciones a las exigencias del calendario y de preparar los cuerpos para la exigencia de LaLiga. Clerc se siente contento con su primer año en el club y buscará mejorar sus registros para crecer en el plano personal esta 20/21. «Tendremos que adaptar un poco los entrenamientos a muchos minutos, a muchos partidos, para coger cuanto antes el ritmo de competición y llegar lo mejor posible. Es una temporada atípica, diferente, pero tenemos que adaptarnos y prepararnos para llegar a la primera fecha lo mejor posible», añadió.

El equipo tiene por delante un reto ambicioso y aunque todos saben que el objetivo es la salvación, la intención es luchar por mejorar un año más.