La operación Borja Mayoral está en marcha

El Valencia CF ha puesto en marcha la operación Borja Mayoral y hay una cita fijada con su agente para definir los términos del acuerdo con el futbolista que el Real Madrid quiere vender este verano. Una operación vinculada a día de hoy a que se produzcan todavía salidas en la delantera con un nombre importante sobre la mesa, el de Rodrigo Moreno.

La situación del delantero, que ha jugado las dos últimas temporadas cedido en el Levante UD, propicia que el acuerdo con el Real Madrid se pueda llevar a cabo en unas condiciones asumibles para el Valencia CF. Mayoral acaba contrato en 2021, lo que quiere decir que ha entrado ya en su última temporada y a partir del 1 de enero sería libre para negociar su futuro. Una nueva cesión en este escenario es inviable, por lo que los primeros contactos parten de la base de un compromiso de compra por parte del club de Mestalla. Hay diferentes posibilidades para alcanzar un acuerdo, ya sea con una opción de compra obligatoria o mediante la adquisición de un porcentaje de los derechos del futbolista, quedando la otra parte en propiedad del Real Madrid durante los años de contrato que firme en el Valencia CF.

Son, en cualquier caso, soluciones interesantes para las tres partes en un contexto como el actual, en el que las cifras de los traspasos van a la baja y los clubes son reacios a comprometerse con cantidades importantes. La compra aplazada liberaría al Valencia de hacer la inversión ahora y el club madridista se quita un problema de encima. Si el Madrid mantiene un porcentaje de sus derechos, el precio a pagar por él sería por ejemplo la mitad y el Madrid siempre cobraría el resto en el futuro traspaso de un delantero que con su edad (23 años) y un buen contexto se puede revalorizar.



Gayà, en la lista del Barça

Gayà está en la lista del FC Barcelona para suplir la posible salida de Jordi Alba, operaciones que tienen el OK de Ronald Koeman. No ha habido contacto alguno entre Barça y Valencia no está previsto que lo haya en breve, la salida del lateral catalán no va a ser fácil ni inmediata. El club de Mestalla no se plantea la venta de uno de sus pilares pese a su juventud.