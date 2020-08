Capoue, Borja Mayoral y Pezzella, objetivos

Día después de la venta de Rodrigo Moreno, la quinta salida importante de la plantilla después del fin de contrato de Garay, el «traslado» de Parejo y Coquelin al Villarreal, la venta de Ferran Torres al City y el traspaso del delantero hispano-brasileño al Leeds United. Millones de alivio para las cuentas que ha de cumplir el club antes del comienzo de la temporada, por entrada de ingresos y ahorro en algunas de las fichas más importantes. Quedan futbolistas por salir pero para el Valencia CF es hora también de empezar a cerrar fichajes a poco más de dos semanas del primer partido de LaLiga, cuyo calendario se sortea este jueves.

Dentro del plan trazado por el club hay posiciones claras a reforzar de manera inmediata y nombres sobre la mesa en todas ellas por los que ya se han adelantado movimientos y negociaciones. Son, en definitiva, dos centrales, un mediocentro y un delantero las operaciones en que se está trabajando de una manera más intensa, con tres objetivos para incorporar como son Étienne Capoue, futbolista del Watford para la medular, Borja Mayoral para el ataque y la novedad, aunque no tanto, del central de la Fiorentina Germán Pezzella. No tanto porque el Valencia CF lo tiene en su agenda desde hace varios meses, cuando César Sánchez se puso en marcha para atar a un central experimentado que pudiera suplir la ausencia de Ezequiel Garay, al que el club había decidido no renovar.

Todo apunta a que el objetivo más inmediato va a ser abordar el fichaje del mediocentro francés que ya tuvo Javi Gracia en el Watford. El Valencia está en conversaciones con el propietario del club inglés, Gino Pozzo, para hacerse con la cesión de Capoue, futbolista de 32 años que tiene contrato hasta 2022 con el equipo del norte de Londres. Una operación que el Valencia CF, tal como adelantba SUPER el viernes 21 de agosto, activó la pasada semana en vista de que la situación de los pasaportes extracomunitarios cierran por el momento la puerta a Yangel Herrera, el venezolano del Manchester City que vendría también cedido.

Para el hueco en la delantera que deja Rodrigo el candidato es Borja Mayoral, en este caso no hay posibilidad de cesión simple y todo está a expensas de las exigencias del Real Madrid, que tiene sus derechos aunque solo con contrato hasta el próximo 30 de junio. El Valencia CF mantiene contactos con otros futbolistas, sobre todo con el colombiano Luis Suárez. Curiosamente, pertenece también al Watford, ha jugado cedido en el Zaragoza esta temporada y el Valencia a día de hoy también pretende una cesión. En este caso, la idea de los ingleses es venderlo y recaudar.

Más complicado va a ser el elegido para reforzar el centro de la defensa. Argentino, acaba de cumplir 29 años y es el capitán de la Fiorentina, Pezzella es un jugador con muchos pretendientes en el mercado. Tiene contrato hasta 2022 y el club italiano lleva tiempo tratando de renovarlo, de momento no lo ha conseguido y son muchos los clubes que han preguntado por su precio y opciones de salir. Tanto si lo renuevan como si no, la intención de la Fiore es hacer caja con él si llega una buena oferta y en ese sentido en Italia se ha llegado a hablar de entre 15 y 20 millones, un precio al que el Valencia no llegaría. No lo ha hecho de momento por el portugués Diogo Leite, mucho más joven y con más perspectivas de recuperar la inversión, un tema que de momento está aparcado aunque no descartado. El Valencia trabaja con la previsión de firmar dos centrales, uno por Garay y otro por las situaciones que se pueden producir en este mercado, puede salir Mangala, puede buscarse una cesión para Hugo Guillamón y puede llegar una oferta importante por Gabriel.

Estos son los movimientos a día de hoy, aunque en cualquier momento las cosas pueden cambiar si llega alguna oferta inesperada por algún futbolista, como podría ser Gabriel, Kondogbia o el propio Maxi Gómez. El mercado está al día de que el Valencia CF vende y las consultas entre clubes y representantes son constantes, aunque ofertas por el momento no han llegado. ¿Y la portería? Si puede, el Valencia sacará a Cillessen y en ese momento fichará un sustituto.