Tres pilares que retener en Orriols

El mercado granota tiene una hoja de ruta tan clarividente como concreta. Su proyecto se sostiene sobre tres pilares que no poseen el cartel de 'transferibles'. Pese a que la inyección económica en caso de venta sería cuantiosa, la prioridad es el aspecto deportivo y los aires de crecimiento. La de ser una entidad, como indica el lema de la temporada actual, en peligro de expansión. Campaña, Aitor y Bardhi son buques insignia y sus respectivas figuras ocupan un lugar de prestigio en la plantilla, a la altura de hombres como José Luis Morales o Roger Martí. Sin embargo, las ventanas de transferencias, sean en el periodo que sean, nunca garantizan seguridad. Tanto el guardameta como los dos centrocampistas se han ganado el derecho de ascender a un escalón que pugne por objetivos más voluminosos y compitan en dimensiones superiores. Pero la realidad, a día de hoy, es que ninguno de los 'grandes' de Europa ha movido ficha por alguno de ellos.

Manolo Salvador y David Navarro lo aseguraron de manera firme, y en el rostro de ambos se palpaba un mensaje que no invitaba ni a la duda ni a la sospecha. Ni el algodón engaña ni la ampliación de contrato, con aumento de cláusula, fue una estrategia para sacar tajada de sus respectivos rendimientos. El deseo del club es que se queden, ya que no existe la necesidad de vender a tales cantidades ni está interesado en desprenderse de recursos que serían difíciles de reemplazar ante una supuesta salida. El director deportivo lo tuvo claro. «A nivel deportivo son tres jugadores clave y contamos con ellos. Ojalá estén el día 12 para empezar la temporada, no tenemos otra idea que no sea que se queden. No hay ninguna oferta por ninguno de ellos», comentó al finalizar la rueda de prensa de presentación de Dani Gómez, quien aprovechó para decir que el nuevo fichaje «ha definido muy bien su rol. Es un delantero de movilidad y queríamos suplir una posible carencia que teníamos con la salida de Mayoral. El ritmo de Primera lo tiene, se adaptará rápido».

En un mercado de fichajes largo, el trabajo, a día de hoy, pasa por aligerar una plantilla masificada. Paco López quiere veinticinco hombres con los que llevar a cabo la temporada, y pese a que el área técnica siga peinando sus opciones, no se sumarán efectivos hasta que no haya salidas. «De momento estamos contento con el trabajo, por nuestra mente pasa tener 25 fichas. No estamos pensando en incorporar a nadie si no sacamos a nadie. Estamos trabajando para cualquier caso. El mercado y las opciones las seguimos teniendo», aseguraron.

No en vano, dio tiempo a hablar sobre la situación de Pepelu, una cuestión de estado. El medio viene de hacer un gran año en Portugal, pero no tiene el puesto asegurado. Se mantiene a la espera de acontecimientos, pero peleando para hacerse un hueco. «Pepelu lucha por un puesto y aún no ha decidido nada. Hay que evaluar con el míster su situación», dijo David Navarro.