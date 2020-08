El alero serbio Nikola Kalinic y la estadounidense Celeste Trahan-Davis vienen a por más títulos. Así de convencidos se mostraron ambos en una semana marcada por las presentaciones a pares de los nuevos refuerzos taronja. Enorme ambición la de este alero recién llegado al Valencia Basket. El balcánico aseguró que si ha fichado por el conjunto valenciano es por tratar de sumar nuevos títulos a su palmarés, en el que brilla la Euroliga de 2017. «Estoy convencido que vamos a dar el máximo y ojalá eso nos permita ganar algún título. Por eso es por lo que he venido a Valencia, y ojalá podamos tener ese recuerdo. He visto muchas fotos de títulos en La Fonteta y me gustaría tener mi propia foto también en el pabellón». Más claro imposible.

El serbio es una de las dos grandes figuras que han llegado este verano al conjunto taronja desde el Fenerbahce turco (la otra es el estadounidense Derrick Williams), y después de los primeros días con sus compañeros, admite que «estamos entrenando bastante bien, y trabajando duro» con el objetivo de poder luchar por grandes metas.

En concreto, apuntó hacia la Final Four de la Euroliga, aunque primero habrá que clasificarse para el playoff.

Por su parte, la pívot estadounidense, con una larga carrera en Bélgica con el Castors Braine, se deshizo en elogios hacia la plantilla de Rubén Burgos, ampliamente renovada. «Tengo muy buenas sensaciones. Creo que el equipo es muy fuerte y especialmente en la Eurocup pienso que podemos competir con cualquiera a gran nivel con las jugadoras que tenemos. Estoy muy emocionada de ser parte de este equipo».