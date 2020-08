Dani Gómez: "Ningún equipo ni jugador tiene que ponerse techo"

¿Qué sensaciones tiene tras el primer partido con el Levante?

Bien bien, muy contento. Muy feliz de poder empezar el primer partido con mi equipo y mis nuevos compañeros, y cogiendo sensaciones de cara al inicio de LaLiga. Yo veo al equipo muy bien, estamos todos muy ilusionados con el comienzo y esperemos llegar de la mejor manera posible porque creo que empezamos bastante bien.

Quedan apenas dos semanas para empezar LaLiga. Va a ser una pretemporada atípica y a contrarreloj...

Va a ser una temporada un poco atípica, sí, por las circunstancias que está habiendo, pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Ya sabemos que desde que pasó esto del covid va a ser así, un poco de improvisto todo, y hay que adaptarse e intentar hacerlo lo más rápido posible sobre todo para nuestro beneficio.

Ya ha trabajado con futbolistas del máximo nivel, ¿hay diferencia entre Primera y Segunda?

No, por suerte he tenido la oportunidad antes y al final, en el Castilla, teníamos buenos jugadores. He llegado a estar con el primer equipo del Madrid, he estado en la Selección... Entonces al final por suerte estoy un poco acostumbrado a eso a pesar de que soy bastante joven. Aún así, en el equipo hay jugadores de mucho nivel y bueno, al final esto requiere adaptarse y yo estoy preparado para ello.

Primer amistoso jugando al inicio con Morales arriba, y luego solo. ¿Qué prefiere?

Bueno, creo que está claro y además creo que se vio que al principio cuando estaba José arriba creo que creamos más peligro. Tuve un par de ocasiones, estuve a punto de hacer el gol y creo que el equipo a pesar de ello dio buena cara en los 45 minutos. Creo que tenemos cosas que mejorar obviamente como en todos los partidos y sobre todo el primero de pretemporada, pero como ya he dicho a mí me gusta jugar con otro compañero arriba y creo que se vio. Al final es cuestión de adaptarse y poco a poco.

Ahora que empieza a ver lo que hay, ¿cree que se podrá mejorar la posición de la campaña anterior?

Obviamente está claro que en Primera División hay mucho nivel y va a ser muy complicado, pero yo creo que en el fútbol hoy ningún equipo ni ningún jugador tiene que ponerse techo. Tenemos grandes jugadores en el equipo y si conseguimos ir todos a una y remar todos en la misma dirección, creo que eso va a ser más que posible. Yo creo mucho en este equipo y en los jugadores que tenemos en plantilla, y creo que vamos a hacer un buen papel este año.

¿Hay algún compañero que le haya sorprendido?

La verdad es que desde el principio he encajado muy bien con todos y al final, sorprenderme, sorprenderme, no me ha sorprendido nadie porque ya venía con la idea de que eran todos grandes jugadores y creo que lo demuestran cada día.

La Sub-21 debe ser un motivo de alegría, pero va a ser tiempo que no va a poder exprimir con su equipo.

Sí, sí, por supuesto. Hombre al final ir con la selección siempre es una oportunidad como digo yo de mostrarse y de ir ahí, que al final ahí solo van elegidos. Al final no voy a poder estar con mis compañeros unos días, pero con la selección también vamos a jugar partidos, vamos a entrenar, y voy a llegar igual de preparado que mis compañeros.

¿Se ha puesto un objetivo en cifra de goles?

Decirte una cifra... Un delantero lo que quiere hacer es cuanto más goles mejor y yo siempre he sido muy ambicioso. No me gusta ponerme un número porque luego al final de la temporada hay que hacer un balance de cuánto has jugado, qué tal ha estado el equipo, cómo has estado tú... Un poco balance de todo. Al final no son todo números.

En su crecimiento debe ser clave su sintonía con Paco López, ¿qué tal con él?¿Lo compararía a algún entrenador que haya tenido?

Bueno, tiene muy buen trato con los jugadores. En lo poco que llevo con él, todo el mundo está contento y eso dice mucho de un entrenador. En cuanto a parecidos te puedo decir que los matices del juego, algunos, no todos, por sacarte algún parecido si te lo tengo que sacar, te lo sacaría al último que he tenido, a Baraja, pero al final son también distintos en sus cosas.