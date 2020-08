Rodrigo: "Hasta mi último partido defendí al VCF"

A primera hora de la mañana, el Leeds United hizo por fin oficial el fichaje de Rodrigo Moreno procedente del Valencia CF a cambio de 30 millones de euros, más otros diez en función de la consecución de objetivos individuales y colectivos del futbolista en su nuevo desafío. Más o menos a la misma hora, el club de Mestalla añadía que las dos entidades completaron «toda la documentación para cerrar de modo definitivo el traspaso de los derechos de Rodrigo». Como informó SUPER en su edición del sábado, los últimos flecos, referentes al papeleo y condicionantes sobre las formas de pago o la intermediación de los representantes del jugador, quedaron resueltos en la tarde-noche del viernes, razón por la que el Leeds aparcó hasta el día siguiente el anuncio oficial del traspaso más importante de su centenaria historia.

El Leeds ha dado la bienvenida a Rodrigo, con quien ha firmado un contrato hasta 2024, con todos los honores posibles: destacando sus 22 internacionalidades con España, con vídeos de sus acciones y logros con la camiseta del Valencia y con unas declaraciones en las que su director de Fútbol, el español Víctor Orta, en las que asegura que Marcelo Bielsa no dudó ni un segundo en su elección. «Cuando le puse los nombres sobre la mesa, muy claramente dijo: 'Si podemos, ficha a Rodrigo. Entendía que no es fácil en este mercado encontrar esa calidad para un determinado estilo. Fue muy rápido», admite Orta.

Mientras los clubes anunciaron a la vez el acuerdo definitivo, el futbolista de 29 años colgaba en las redes sociales un emotivo vídeo en el que se despide del Valencia CF y el valencianismo: «Valencianistas, después de seis años juntos ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Ha sido una decisión muy meditada y en ningún caso forzada por ninguna de las partes. La transparencia y el respeto siempre fueron mutuos. Considero que es la hora de aceptar un nuevo reto en mi carrera y estoy convencido de que es lo mejor para todos. Han sido seis años muy intensos por todo lo vivido a nivel de club pero también a nivel personal, especialmente, por el nacimiento de mi hija, el momento más especial de mi vida que siempre estará ligado a València. Seis años en los que juntos compartimos tristezas y alegrías, en los que gracias a vuestro apoyo incondicional, unido al esfuerzo y dedicación de mis compañeros y mío, pudimos llevar al Valencia a la Champions, a conquistar un título en el año del Centenario y poder vivir un momento que nos acompañará para siempre: la celebración de la Copa con toda la ciudad volcada y con una unión increíble entre equipo y afición».

«Mi familia y yo os damos las gracias. Gracias al club por haber confiado en mí, gracias a los trabajadores por la atención y facilitarnos la vida diariamente, gracias a mis compañeros por haberme hecho crecer, por la convivencia y por el apoyo. Gracias a todos los entrenadores por haberme ayudado a evolucionar como futbolista, mi recuerdo especial para Marcelino. Gracias a la afición por el cariño, por esos inolvidables recibimientos en la Avenida de Suècia, que en cada partido nos hacían sentir invencibles. Y, sobre todo, por el recuerdo eterno del antes, durante y después del título de Copa».

«Más allá de los logros deportivos y el beneficio que haya podido ofrecer como futbolista, lo que realmente deseo, y os pido, es ser recordado como una buena persona, una persona que nunca bajó los brazos y hasta el último partido que jugué intenté defender y representar los valores del Valencia.G racias Valencia, Amunt Valencia!», termina así su carta Rodrigo.

El tiempo, sin embargo, no se detiene. Poco después la página web del Leeds transcribía sus primeras palabras hablando solo ya de su actual equipo. «Estoy muy feliz por unirme a este club, es una temporada importante para todos de vuelta a la Premier. Quiero agradecer a los que me han enviado mensajes, al club, al presidente Andrea Radrizzani y Víctor Orta por el esfuerzo que han hecho», resaltaba en un vídeo grabado, donde admite que todo ha sido rápido. «El Leeds ha trabajado durante dos semanas por el traspaso con el Valencia, y desde la primera vez que Víctor Orta habló conmigo supe que quería el nuevo desafío que me presentaba el Leeds, club histórico». Además del director de Fútbol, Bielsa ha sido la clave para apostar por un club que vuelve a la Premier tras 16 años ausente. «Bielsa es uno de los mejores entrenadores del momento. Estoy con muchas ganas de aprender con él, mejorar mi fútbol con trabajo duro y en equipo, espero que podamos hacer cosas buenas esta temporada», apunta el futbolista que ha lucido el dorsal 19.

En 2010 Rodrigo vivió una primera experiencia en Inglaterra con el Bolton, lo que le ayuda a dominarse en inglés. «Hoy soy un jugador mucho más completo», dice. Ahora en el Leeds de Pablo Hernández, Kiko Casilla o Helder Costa, con quien coincidió en Benfica, serán «importantes en su adaptación». Antes del debut ante el Liverpool, le esperan los partidos con España ante Alemania y Ucrania.