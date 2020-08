El Valencia pregunta por Guendouzi

Con el venezolano Yangel Herrera fuera de la ecuación y en paralelo a los contactos vía Watford por Capoue, el Valencia CF ha mantenido en los últimos días conversaciones con el Arsenal para interesarse por la situación de Mattéo Guendouzi, jugador marroquí y con pasaporte francés. El centrocampista, relevo de Pogba en la selección francesa antes de la pandemia, no entra en los planes de Mikel Arteta, de ahí que los gunners lleven semanas buscándole una salida bien como traspasado o en una operación de intercambio.

El futbolista, en clave Eurocopa, quiere un equipo con minutos. Guendouzi, de solo 21 años y con contrato hasta 2022, se desenvuelve en cualquiera de las dos posiciones del doble pivote, aunque su perfil es más defensivo. Para el club de Mestalla, en los parámetros económicos de su actual cotización, la única fórmula posible para su fichaje sería mediante una cesión sin obligación de compra, los mismos términos que hasta ahora en otras negociaciones.

Fichado en el verano de 2018 con apenas cuatro partidos como profesional en el Lorient, a principios de temporada fue una de las grandes apuestas de Emery como titular y de hecho su nombre ha aparecido vinculado, entre otros, al Villarreal. Sin embargo, su protagonismo descendió con Arteta, quien lo acabó apartando por indisciplina para cerrar una temporada con 34 partidos jugados, dos asistencias y ningún gol. La gota que colmó el vaso fue cuando en junio agredió a Maupay y fue acusado de insultar y mofarse de los jugadores del Brighton. El técnico lo exoneró públicamente el pasado jueves antes de la final de la Community Shield, pero su condición de transferible no ha cambiado.De hecho, el Arsenal está buscando en el mercado otro jugador de sus características y ha hecho una oferta al Olympique de Lyon por Houssem Aouar, que ocupa la misma demarcación y tiene 22 años. La intención del Arsenal es meter a Guendouzi en la operación pero de momento no hay acuerdo entre los dos clubes.



Yangel, al Granada

El nombre de Guendouzi se une a la lista de futbolistas que maneja el club de Mestalla para el centro del campo. El Granada ya ha comunicado que Yangel Herrera seguirá un año más cedido del Manchester City. ¿A qué esperaba Yangel? Pues a que quedara libre una de las tres plazas de extranjero que tiene en estos momentos la plantilla del primer equipo. Kang In Lee, Maxi Gómez y Gabriel Paulista son los tres futbolistas que no tienen pasaporte comunitario pero de momento los tres siguen. El coreano Kang In es una de las grandes apuestas del club y no se contempla en absoluto su salida, de hecho la intención es que renueve su contrato que finaliza en 2022. El jugador ha rechazado ya varias veces la propuesta del Valencia CF porque quiere jugar, y de momento parece que va a hacerlo, lo que facilitará que se retomen las negociaciones. De Maxi Gómez no hay noticias de que vaya a salir de una manera inmediata más allá de que clubes como el Barça o el Manchester United lo tengan en su agenda, según informó la Cadena Ser, pero no hay negociación entre clubes en este sentido. Por último, la gran baza para fichar a Herrera era Paulista, o mejor dicho, que Paulista obtuviese el pasaporte español. Pero no hay un avance significativo en ese sentido.



Étienne Capoue

En cuanto a Capoué, siguen las conversaciones entre el Valencia CF y el propietario del Watford, Gino Pozzo. La negociación no está rota pero de momento las partes no llegan a un acuerdo porque el club de Mestalla no está dispuesto a pagar por el futbolista, de ahí que se abran otras vías como la de Guendouzi. La operación que el Valencia CF tiene en mente es una cesión pura por el jugador francés, por Capoué, y pagar únicamente su ficha. Los 32 años que tiene a Capoue son la causa principal de la postura del club de Mestalla, es decir, se niega a pasar traspaso alguno por un jugador de esa edad. El Watford pretende o un traspaso ahora o una cesión con opción de compra obligada.