"El Valencia necesita a sus peñistas"

La Agrupación de Peñas del Valencia CF vive un momento crítico, el primero desde su fundación, en 1980. El intercambio de comunicados entre la asociación más representativa y vertebradora de la afición de Mestalla (386 peñas) y el club, en los últimos días, ha abierto una brecha inédita entre ambas partes. «En el mundo académico se lleva mucho tiempo insistiendo en las formas de gobernanza en el deporte. Los clubes de fútbol son empresas, pero tienen tener en cuenta en gran medida a la afición, si no se les va de las manos», explica Ramón Llopis, sociólogo y valencianista.

El Valencia CF emitió el lunes un comunicado con un mensaje ambiguo hacia la Agrupación de Peñas: le invita, viene a decir, a proclamar su independencia con respecto al club, lo que significa una contradicción con su razón de ser. «El club interpreta (...) que la Agrupación tiene que revisar su relación a partir de ahora con el Valencia CF y su dirección», reza el escrito. Es la respuesta a la proclama del colectivo de peñistas, que preside Fede Sagreras, en el que se posiciona públicamente contra la gestión de Meriton al frente del Valencia CF y en el que pide el cese «inmediato» del presidente del club, Anil Murthy.

«La voz de la afición de Mestalla tiene que estar ahí siempre como una parte del todo. Estar como parte implicada y escuchada. Eso es lo que yo haría por sentido común», afirma Llopis, que subraya otros gestos en la torpeza de la gestión de Meriton, «quizá por falta de experiencia y de sensibilidad cultural, como cuando Murthy mandó callar a la afición o se subía el volumen de la megafonía de Mestalla para acallar las quejas de la grada».

«Debemos de ser conscientes de que la historia no es algo gratuito cuando hablamos de fútbol. Si tenemos en cuenta la historia del Valencia CF, la forma de salir de situaciones difíciles es dándole su razón de ser a sus seguidores, para que ayuden. Eso es bueno en términos de gestión. En un momento en el que un club necesita ayuda, hay que pedirla. Estoy seguro de que la afición del Valencia CF estaría a la altura. Porque es una afición magnánima, que se une para ayudar», añade Llopis, que pone como ejemplo la fuerza de la masa social en el fútbol inglés. «La mercantilización es incluso más fuerte, pero se han ensayado y se ponen en práctica formas de tener en cuenta a los aficionados por tradición. Son ellos los que fomenta, por ejemplo, campañas contra el racismo, la inclusión de los inmigrantes o dar facilidades a los discapacitados», añade el sociólogo, que pone como ejemplo de la «deriva» de la gestión del Valencia CF en un cartel, ya borrado, pintado días atrás en una de las paredes de la norte del estadio. Lost in management se titulaba la recreación, con imágenes de Lim y Murthy, de la película Lost in Translation.

Desde la Agrupación de Peñas, su presidente no quiere interpretar el comunicado del Valencia CF como una ofensa. «Interpreto que vamos a revisar la nueva relación entre el club y las peñas. A que nos están, siendo positivo, tendiendo la mano para solucionar los problemas y no para que vayamos como el hermano pequeño cogido de su mano», explica Sagreras, que en el último año sólo se había reunido tres veces con Murthy.

Sagreras pide precisamente que las peñas, como vector de la grada, ejerza el papel del que habla el sociólogo. «Mi intención es ir hablar con los capitanes y el entrenador para mostrarles nuestro apoyo en nombre de la afición valencianista. Es el momento más importante de la historia de la agrupación de peñas», afirma.

«Nos acusaban de estar en silencio. Pero somos un colectivo enorme y teníamos que preguntar. Al final conseguimos que vinieran 231 (93 presenciales y 138 delegadas). Entonces se vio que la gente quiere pronunciarse, que hay preocupación. Ahora estamos mucho más unidos. Buscamos la empatía del máximo accionista, que nos escuchen», sentencia.