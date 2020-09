Cillessen tiene la llave del mercado

El Valencia CF está bloqueado en el mercado de fichajes, una realidad a la que se están enfrentando muchos clubes pero todavía más porque su situación financiera es especialmente delicada. Cualquiera de las previsiones realizadas a priori se han quedado cortas porque, a pesar de haber sacado jugadores muy importantes y de haber ingresado cantidades importantes sobre todo por Rodrigo y Ferran, no le han podido traer al nuevo entrenador un solo refuerzo a estas alturas de verano, con el inicio de LaLiga a poco más de una semana.

La realidad es que el club se ve obligado a pelear hasta el coste de una cesión y se ve con enormes dificultades para acometer un fichaje como el de Germán Pezzella, el central elegido para reforzar la defensa, porque en ese caso hay que pagar traspaso y la Fiorentina no da facilidades a la hora de desprenderse de su capitán, al que lleva meses intentando renovar. No parece que vaya a prolongar su contrato, al contrario, el argentino tiene decidido salir y buscar un nuevo reto que puede estar en España con el Valencia CF o también sin salir de Italia, donde tiene también opciones y se posiciona el Milan. Ahora mismo, la llave que puede abrir la puerta del mercado y facilitar que el Valencia cierre alguna incorporación juega de portero y se llama Jasper Cillessen.

La salida del guardameta es ahora mismo crucial para los intereses del club de Mestalla, por el peso que tiene su ficha y su amortización además del ingreso que puede suponer en un momento en que el Valencia no tiene margen de maniobra para invertir en refuerzos. Así de crudo, pero real al cien por cien. ¿Qué posibilidades hay a corto plazo de que se pueda dar el traspaso del holandés? Todo puede estar pendiente de un movimiento en cadena en el mercado de porteros. Su vía preferida para el supuesto de marcharse, el Ajax de Amsterdam, cada vez es más complicada, tendría que concretarse el fichaje de Onana por el Chelsea. Así, casi todas las opciones pasan por la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana, donde el portero de la selección holandesa tiene pretendientes. El Everton es uno de ellos si finalmente se produce la venta de Pickford, semanas atrás apareció en la prensa inglesa el nombre del Aston Villa. En Alemania, clubes como Schalke, Leverkusen y Hertha de Berlín.

Precisamente, Cillessen puede ser titular este viernes en el estreno de Holanda en la Liga de las Naciones, un partido que enfrenta a la selección de Países Bajos con Polonia en el primer compromiso post Ronald Koeman, que en el mes de agosto dejaba el cargo de seleccionador para sentarse en el banquillo del Barcelona.

Para el sustituto, que de manera interina es Dwight Lodeweges, el meta del Valencia es fijo y para el club el escaparate de los dos próximos compromisos de la Oranje va a ser muy importante.