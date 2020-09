Anil Murthy "Lo prioritario es la economía"

El presidente del Valencia, Anil Murthy, aseguró que en el caso de Ferran Torres fue el jugador valenciano el que eligió irse pese a que el club le presentó varias propuestas de renovación, si bien cree que le han sacado el máximo beneficio. «Él eligió irse. Hasta el pasado mes de septiembre estuvimos hablando de un nuevo contrato y tuvo algunas ofertas del club para renovar. Pero si no llegas a un acuerdo, el club tiene la responsabilidad de asegurarse los máximos beneficios de la venta del jugador, algo que hemos conseguido en el caso de Ferran», explicó en una entrevista en Batzine, un fanzine autorizado por el club y que se realiza desde Asia en inglés.

En la entrevista, Murthy, que no concede desde hace meses una a medios locales, analiza cuestiones económicas y asegura que «con pandemia o sin ella, el actual modelo era insostenible para el fútbol europeo» y dijo que el club ha gastado por encima de su límite en la últimos dos años.

«Con las incertidumbres que afrontamos en esta etapa sin precedentes, lo único prudente es mantener un equipo muy competitivo y mantener margen financiero para proteger el club», señaló.

Murthy dijo que si fuera un aficionado sentiría que los aspectos económicos no son su preocupación pero dijo que si no se solucionan «no podemos hablar del lado deportivo de las cosas».