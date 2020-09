Maxi y Kang In, la pareja ofensiva que ilusiona al cuerpo técnico del Valencia

La conexión de ataque Kang In Lee-Maxi Gómez es una de las conclusiones más esperanzadoras que deja esta inusual y poco ilusionante pretemporada del Valencia CF. Javi Gracia tiene mucha confianza depositada en esta pareja de internacionales con tanta juventud y proyección como ganas de comerse el mundo. El mediapunta y el delantero encajan como anillo al dedo y están llamados abanderar el ataque del equipo esta temporada 2020/21 como dejó claro el técnico desde el primer día de entrenamientos. El navarro no tardó ni una sesión de trabajo en juntarlos en Paterna. El técnico sabe que buena parte de los éxitos del equipo dependerán de la sociedad que formen el surcoreano y el uruguayo en la delantera. Son la pareja del año de Javi Gracia.

Conexión total

Lo bueno de Kang In y Maxi Gómez es que conectan dentro y fuera del campo. Se entienden dentro del terreno de juego y también fuera cuando no hay balones por medio. Hay química entre ellos desde el primer día y esa buena relación de amistad se ha trasladado al campo definitivamente gracias a Javi Gracia en un 'cocktail' que puede ser explosivo para el Valencia si sale bien. Cada uno es de una parte del planeta, ni siquiera tienen la misma edad, pero hay 'feeling' entre los dos jugadores desde que se conocieron el verano pasado. Hubo flechazo. Pronto estrecharon lazos porque formaban parte de uno de los grupos del vestuario junto a Ferran y Rubén Sobrino.Desde el primer momento hubo sintonía entre ellos. Su unión sobre todo en los momentos difíciles creó un vínculo imposible de romper que trasciende lo deportivo. No solo comparten mate. Quienes conviven habitualmente con ellos aseguran que hay algo que les une. «Son iguales». A Kang In y Maxi han conectado entre otras cosas porque tienen un carácter idéntico. Son ultracompetitivos, de sangre caliente, ganadores natos y orgullosos en el buen sentido de la palabra. Quieren ser protagonistas y si las cosas no les salen como esperan tuercen el morro y les cambia la cara. En ese sentido son dos clones en personalidad.

Dentro del campo son totalmente opuestos y eso les hace mejores. Uno tiene lo que le falta al otro. Maxi es un rematador nato, agresivo, que mete el cuerpo, que toca fácil y siempre busca portería. Sabe vivir sin balón y al primer toque. Kang In es todo lo contrario. Tiene un campo de visión periférico de la jugada, le gusta aguantarla, sabe poner la pausa, tocar, asociarse y buscar el último pase si no tiene posición de disparo. Son dos jugadores complementarios que se compenetran y se mejoran el uno al otro. Son la pareja perfecta. Gracia los juntó en el primer amistoso contra el Castellón y en el último frente al Cartagena y si no lo hizo contra el Villarreal fue por culpa de la inflamación en la rodilla del surcoreano. El técnico perfila el once titular que debutará el domingo contra el Levante en Mestalla, pero si hay una línea en la que no tiene dudas es arriba. La era Kang In-Maxi arranca en el derbi. Con ellos juntos ganar será más fácil.

Máximos goleadores

A los delanteros se les exige goles y siempre es bueno empezar en racha en pretemporada sea cual sea el nivel de los rivales. Maxi Gómez y Kang In cierran la pretemporada como máximos goleadores del Valencia este verano. El uruguayo firmó un doblete de prestigio ante el Villarreal (2-1) y el surcoreano le siguió los pasos el sábado con otros dos goles al Cartagena (3-1). Ambos dobletes con un denominador común: el equipo de Gracia empezó por debajo del marcador y tuvo que remontar. Lo que habla por sí solo de la mentalidad de estos dos jugadores. Entre los dos se reparte el 66% de los tantos de la pretemporada. Además de ellos, tan solo Manu Vallejo contra el Castellón y Jason Remeseiro frente al Cartagena han sido capaces de marcar.