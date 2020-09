Marc i Badenes obrin la Copa amb victòria

La pilota professional va recuperant el seu calendari original a poc a poc. Després d'uns mesos amb una concentració de tornejos i trofeus, al mes de setembre era el torn de la Copa Diputació de València - Caixa Popular i ahir per fi va donar el seu tret d'eixida a ambdues modalitats. A l'escala i corda, Marc i Tomás II, equip representatiu de Montserrat, va aconseguir el triomf davant Puchol II i Guillermo, parella de la Pobla de Vallbona. Tanmateix, Badenes i Tonet IV, duo del Genovés, van estrenar-se amb victòria sobre Salelles II i Canari, formació de Xeraco, en este cas jugant a raspall.

L'afició poblana no va poder celebrar el triomf de la parella que els representa, Puchol II i Guillermo, en una partida disputada al trinquet Miguel Canya. El 60-55 final en favor de Marc i Tomás II demostra la igualtat que va haver-hi a la localitat de Camp de Túria, encara que d'inici no va ser així. Els montserratins van escapar-se fins al 45-20 pel baix rendiment oferit per Guillermo. Tomás II va superar al que va ser el seu company a la Lliga però la partida no estava acabada.

L'equip local va reaccionar i Guillermo va créixer en confiança. L'electrònic marcava la igualada a 45, i després a 50, encara que el conjunt de Marc va dur la iniciativa. Tot i anar per baix al marcador, el duo de Puchol II va tindre opció de sumar el 55 iguals, cosa que no va ocórrer.

No obstant la derrota, Puchol II i Guillermo van guanyar un punt en arribar als 50 tantejos. El grup A de la XIII Copa d'escala i corda Diputació de València - Caixa Popular està comandat per Marc i Tomás II amb dos punts.

Una puntuació que també va obtenir Badenes i Tonet IV en la primera partida del grup A de la VI Copa de raspall Diputació de València - Caixa Popular. La parella genovesina suma dos punts en véncer per 25-5 a Xeraco. Este resultat va deixar a Salelles i Canari amb cap unitat al seu caseller.

Tot i la diferència al marcador, el duo xeraquer va meréixer més. Amb 10-5, l'equip de Sallelles va poder igualar a 10 però va perdre el joc i a partir d'ací, Tonet IV va dominar el ritme del duel.