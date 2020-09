Levante UD: Aniversario lleno de retos

Ciento once años dan para mucho. Sobre todo, después de etapas gloriosas, decadentes y de una estabilidad que está siendo la tónica durante estos últimos tiempos. El Levante está de aniversario, luciendo su escudo con brillantes y mirando al futuro con mimbres ambiciosos. Una conmemoración que coincide con la primera puesta en escena de la que será el decimoquinto curso que Orriols presenciará fútbol de élite. Escenario impensable, por ejemplo, hace una década. Además, la nueva temporada arrancará con el desafío de tumbar al Valencia en su terreno por primera vez en su centenaria historia. Sin embargo, será la primera piedra de toque dentro de los múltiples frentes abiertos que tiene la entidad, donde resaltan, por encima del resto, la remodelación del nuevo Ciutat de València y la construcción de una ciudad deportiva que ascienda a la entidad a una magnitud cualitativa que no contempla ningún precedente. Siendo proyectos respaldados por la financiación de 60 millones de euros que obtuvo el club a principios de agosto, a devolver en doce años, la reforma del estadio encara la línea de meta para concluir su primera fase de la reforma. El encuentro frente al Celta de Vigo subirá el telón de una nueva galaxia azulgrana. La de un campo moderno, coqueto y, desde el parámetro estético, digno de corresponder al de un conjunto poderoso a nivel europeo. No en vano, será el primer escalón de los dos peldaños que tiene que subir la sociedad granota, ya que la segunda fase, que se llevará a cabo cuando todos los planos de la reconstrucción sean concluidos, aunque sin fecha concreta de inicio, pondrá 'guapo' el feudo levantinista con espacios interiores, zonas comerciales, skycam, nuevos videomarcadores y zonas VIP. No obstante, la construcción de la nueva Ciudad Deportiva de Nazaret come en la misma mesa que en la del Ciutat de València. 2021 será un año clave para empezar a edificar la sede donde se creará talento y se perfeccionarán cualidades futbolísticas. Todo, tras el visto bueno del Ayuntamiento hace dos mes y medio después de despejar las incógnitas en torno a las soluciones de movilidad alternativa, pese a que el retraso del inicio de las obras se debió al largo periodo para tramitar las alegaciones. Todo, a falta de saber qué se hará con las parcelas de Buñol, a las que se le quiere dar un nuevo rendimiento. No en vano, es un contexto que se tratará cuando la mudanza a Nazaret sea una realidad. Por lo tanto, la campaña en la que el Levante suma 111 quemará una nueva etapa de crecimiento y desarrollo institucional. Sin embargo, más allá de lo arquitectónico, dar un empujón al aspecto deportivo seguirá siendo una prioridad debido a la estabilidad de la que goza el primer equipo en Primera. La permanencia siempre seguirá siendo el objetivo, pero el hambre de crecer es permanente en un club que dio un salto fundamental en su historia en el siglo XXI, con el regreso a Primera en 2005 y que, después, supo levantarse a la crisis de 2008 que casi le provoca la desaparición. Más de una década después, el Levante UD es una entidad fuerte y donde reina el equilibrio