Gero Rulli llega al Villarreal en su momento "más pleno"

El portero argentino Gero Rulli, que ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Villarreal para las cuatro próximas temporadas, aseguró que se encuentra en el mejor momento y «más pleno» de su carrera. «Me siento en el momento más pleno de mi carrera. He aprendido de todo, de lo bueno y de lo malo. He disfrutado y he sufrido mucho y todo eso me ha llevado hasta aquí. He hecho bien las cosas y me han llevado hasta donde estoy ahora. Tuve que salir de la Real Sociedad. Llegar a Montpellier me ayudó a volver a disfrutar del fútbol día a día y estar aquí me hace súper feliz», explicó. El meta de 29 años se encontrará con la competencia de Sergio Asenjo, titular en las últimas temporadas en el club castellonense. «Es un grandísimo portero. Es de los mejores. Sé que hay un portero que lleva mucho tiempo. Yo vengo a sumar y ayudar al equipo», señaló el argentino en un acto sencillo que se llevó a cabo tras el entrenamiento matinal del equipo. De su nuevo entrenador y el ambicioso proyecto del Villarreal, Rulli apuntó que «Unai Emery es un técnico de gran calidad y que ha ganado muchos títulos. El Villarreal tiene un gran plantel y eso también es un factor importante. Desde que salió la oportunidad, no dudé ni un segundo».