Javi Gracia da vida a Mangala, el jugador más utilizado en la pretemporada

Eliaquim Mangala llegó el pasado 10 de agosto a la ciudad deportiva de Paterna con la etiqueta de ´descarte´. El central francés arrancó la pretemporada como candidato firme a salir del Valencia CF este verano. Su nombre aparecía con mayúsculas en la lista negra del club junto a otros jugadores a los que se les quería dar salida. El galo no contaba en los planes de nadie por su bajo rendimiento de la temporada pasada, su currículum médico y su importante ficha. Estaba fuera. Un mes después su situación ha cambiado. A su favor ha jugado que no ha recibido ofertas interesantes y que Mouctar Diakhaby arrancó la pretemporada lesionado. Pero por encima de todo y para sorpresa de todos, Mangala ha contado con la confianza de Javi Gracia desde el primer día hasta el punto de convertirse en el jugador de la plantilla más utilizado de la pretemporada junto a Gabriel Paulista. 225 minutos y tres de tres titularidades. Por delante de Hugo Guillamón. El mercado está abierto. Puede pasar de todo porque nadie en el vestuario tiene garantizada su continuidad, pero los números de la pretemporada son incontestables y confirman una realidad: Javi Gracia ha dado vida a Mangala. El tiempo y el mercado dirán si Mangala se queda definitivamente en la plantilla del Valencia, pero la realidad ahora mismo es que Gracia está más satisfecho con el francés de lo que podía prever en las reuniones iniciales de planificación. Cuando todavía no lo había tenido a sus órdenes. Eliaquim fue titular contra el Castellón formando pareja con Paulista y desde entonces Gracia no ha tocado esa pareja. El francés volvió a salir de inicio junto a Gabriel en el amistoso contra el Villarreal y en la última prueba frente al Cartagena.

La única vez que se quedó en el banquillo -como Paulista- fue en el ´baby-derbi´ con un equipo plagado de canteranos del primer equipo y del Mestalla. El técnico todavía no ha probado once a la espera de los internacionales, pero la lógica invita a pensar que la pareja Mangala-Paulista puede ser la pareja elegida para debutar el domingo contra el Levante. Por ritmo, por buenas sensaciones y porque llevan un mes trabajando y compitiendo juntos. Puede tener su oportunidad aunque solo sea en la primera jornada de LaLiga en Mestalla. Otra cosa será la confección final de la plantilla una vez finalizado el plazo de fichajes el 5 de octubre. El club negocia con la Fiorentina la incorporación de su capitán Germán Pezzella. Javi Gracia ha marcado como prioritario el fichaje de un central para reforzar el centro de la defensa y la llegada del argentino o del futbolista que viniera en su lugar provocaría un ´overbooking´ en la posición de central. Serían cinco y el técnico quiere cuatro. Paulista, Mangala, Diakhaby, Guillamón y el nuevo refuerzo. El club estaría obligado a dar salida a un central. Vicente Esquerdo ha sido el futbolista del centro del campo hacia adelante que más utilizado por Javi Gracia durante la pretemporada.

Solo Eliaquim Mangala y Gabriel Paulista le superan en minutos en la plantilla. El técnico ha apostado fuerte por el calpino ante el vacío que dejaron Dani Parejo y Francis Coquelin y las bajas inesperadas de Geoffrey Kondogbia y Carlos Soler. El presidente del Valencia CF Anil Murthy aseguró ayer en su visita a la Basílica de la Virgen de los Desamparados que el club «espera» cerrar un fichaje antes de que comience LaLiga el próximo domingo en el Derbi contra el Levante en Mestalla. «¿Javi Gracia tendrá un fichaje antes de que empiece la temporada?, le preguntaba el periodista Pablo Medrano de Mediaset. La respuesta del presidente fue optimista: «Espero que sí». El club trabaja en el fichaje de un mediocentro y un central como prioridades para reforzar el pasillo central del equipo. Tal y como publicaba SUPER, el Valencia confía en que la salida de Cristiano Piccini permita acelerar la contratación del centrocampista francés del Watford Étienne Capoue. La dirección deportiva también negocia con la Fiorentina la incorporación del central argentino Germán Pezzella. Anil acudió a la tradicional ofrenda floral a la patrona de la ciudad, la Virgen de los Desamparados, en la Basílica de Valencia. El acto, a diferencia de otros años, fue privado por motivos de seguridad sanitaria. Además del presidente acudieron el técnico Javi Gracia y los capitanes José Luis Gayà y Jaume Domènech.