Vercher passa per damunt de Moltó en la Copa de raspall

Els aficionats congregats ahir al trinquet de la localitat de Guadassuar per a presenciar la segona partida del torneig de la Copa Diputació de València – Caixa Popular de raspall van eixir molt meravellats i, no obstant això, alhora decebuts. I és que Vercher va fer una autèntica exhibició, molt ben acompanyat en tot moment durant la partida per Roberto, mentre que Moltó va estar molt lluny del nivell que correspon al número a tot un número u com és una figura de la seua talla. Davant, la presència de Josep va ser poc menys que testimonial en el desenllaç de 25 per cap. Cal destacar a la crònica de la partida que solament en dos jocs es va veure un poc de batalla. En el primer, on Vercher va començar amb el particular recital de raspades des del nou a la galeria, la qual cosa va permetre als blaus tombar un val i 15, i en el darrer, on el poder del pilotari de Piles i les bones parades i rematades de Roberto van tancar la partida en el tercer val. En els dos jocs en què Vercher i Roberto van estar al dau no hi hagué color. Malgrat la complicació de la falta al 7, el de Piles va traure dur i sec, trobant la careta o apegat a la muralla. En estos parcials va aconseguir cinc quinzes de pacte. L´altre sumat des del rest va caure per la manca de contundència de Moltó i Josep, que evidentment van aprofitar els seus rivals.