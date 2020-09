La baixa de José Salvador li atorga l'alternativa a Lostado

La Copa Diputació de València-Caixa Popular es trasllada hui fins a Vila-real per a la disputa de la segona partida de la jornada inaugural. El cartell ha estat modificat per la baixa de José Salvador, que pateix un procés febril i molèsties estomacals. El pilotari de les Valls ha estat sotmés a la prova de la Covid-19 i ha eixit negativa. Encara així descansarà fins a la següent jornada i hui cedirà el seu lloc a Lostado, que juntament amb Javi s´enfrontarà a Soro III i Jesús. La convocatòria de David Lostado, que amb vint-i-un anys debuta en una competició oficial de la màxima categoria, ha estat consensuada entre l´organització i el trinqueter de Vila-real, Pepe Mezquita, que entre diferents opcions s´ha decantat pel jove d´Algímia d´Alfara per les bones actuacions que ha signat recentment en partides de compromís en recintes com els de la Pobla de Vallbona, Vilamarxant i Guadassuar.

«M´ofereix totes les garanties perquè el conec a la perfecció de l´etapa en la qual el vaig tindre en l´escola de tecnificació. És un rest molt complet i segur que ara està en molt bona forma i té molt tocat el trinquet de Vila-real», assenyala Mezquita. Lostado estarà ben cobert per un mitger de referència com Javi, encara que la contra serà força complicada amb la presència del campió individual, que ve de fer un recital en la final del Trofeu de l´Arròs de Sueca, i de Jesús, que està sent un dels pilotaris més destacats des que es va reactivar la pilota després del confinament. Una altra molt bona opció per a gaudir de la pilota professional este divendres es troba al trinquet de Piles on es completarà la novena edició del Gran Premi Filósofo de raspall. La sessió consta de dues partides del màxim nivell en les quals s´han fixat importants premis per als vencedors. Per a obrir boca es donarà el duel probablement més cridaner per als aficionats, el dels grans dominadors del mà a mà en les darreres temporades, Moltó i Marrahí. El campió de Barxeta tindrà davant la solvència de les dues mans de Seve i el rest de Villanueva de Castellón comptarà amb l´esquerra enverinada de Sanchis. A continuació, Punxa i Tonte IV tornen a coincidir després de proclamar-se campions de la Lliga juntament amb Néstor. Enfront estarà Vercher, que no para d´acaparar elogis; els últims, en la partida de la Copa del passat dimecres a Guadassuar. Amb el de Piles estarà Canari, que ha estat un dels pilotaris més destacats en els trofeus disputats després del confinament.