Un cohete llamado Quique Llopis

Quique Llopis (Bellreguard, 2000) se meterá esta noche en la cama con esa sensación especial que recorre el cuerpo cuando uno sabe que algo importante espera al día siguiente. Mañana puede ser campeón de España de 110 metros vallas, palabras mayores para un chaval de 19 años que, sólo con 12, veía a Orlando Ortega participando en unos Juegos Olímpicos, cuando el vigente campeón de España competía aún por Cuba. Ortega no saltará hoy a la pista en el campeonato multisede (Vallehermoso, Moratalaz, Getafe y Alcobendas). Gane, pierda o tropiece hoy, Llopis ya ha dado un gran salto. Lleva semanas dando mordiscos al cronómetro.

El último fue enorme. El pasado fin de semana firmó el récord de España sub-23 con una marca de 13.50 segundos, 11 centésimas menos que su anterior registro (13.61). «Es un excelente vallista porque es muy rápido, de hecho fue campeón de España juvenil en los 200 metros. Tiene mucha altura de caderas, gracias a su gran estatura (1.91 metros) y baja muy bien las vallas. Aunque nunca se puede saber con certeza, es un futuro muy seguro. Además, para su edad tiene una capacidad de trabajo para su edad formidable», explica su entrenador, Toni Puig, un catedrático en la preparación de atletas. Por eso sabe que el margen de mejora de Llopis es inmenso. «Es una prueba tan técnica que vamos peldaño a peldaño. Técnicamente se está puliendo, pero las cosas tienen que hacerse una tras otra. Las pruebas técnicas son así, tienes que ir poco a poco y consolidando», explica Puig, que ve una ventaja que su alumno haya coincidido con la figura de Orlando Ortega. «Es el tapón, pero nos viene bien. Estamos trabajando a la sombra hasta que le llegue el turno», añade. «Estoy en un gran estado de forma. Si no pasa nada, saldrá todo bien el sábado. Me falta trabajar más los brazos, porque aún me desequilibro», asegura el vallista de Bellreguard, que con sus 13.50 del campeonato de España de clubes firmó la segunda mejor marca europea y la tercera mundial sub-23 del año. «En el confinamiento no paré. Entrenaba en el garaje con unas vallas hechas por mi padre con tuberías», recuerda ahora emocionado un atleta «mentalmente muy fuerte», apunta su entrenador. El año pasado, en en el Europeo sub-20 de Boras, llegó hasta la final y entró cuarto pese a sufrir, desde dos días atrás, una gastroenteritis aguda.