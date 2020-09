Gonzalo Melero: "Me imagino siendo el autor del gol del triunfo en Mestalla"

Hace unos meses, Derbi contra el Valencia, gol en el tramo final y buen punto. ¿Qué recuerdos tiene? „Tengo unos recuerdos muy bonitos. Al final sirvió para puntuar en un partido muy especial para nosotros. Muy importante. Logramos volver con buen pie y romper con esa incertidumbre de cómo van a ir las cosas después de tanto tiempo. Y al final, pues acabé muy contento también por poder coger esa responsabilidad y porque creo que que estaba en un momento con mucha confianza y había vuelto bien del confinamiento. Y ojalá se pueda repetir algo similar este próximo domingo. Hablando de juego... ¿dónde se siente más cómodo? En la base en doble pivote, como interior con llegada en trivote... ¿qué prefiere? La verdad es que me siento cómodo con como estamos jugando habitualmente. Creo que me gusta ayudar en todas las facetas del juego.

Defensivamente, ofensivamente... me gusta llegar a las dos áreas y ayudar en todo lo posible. En los últimos partidos, también el año pasado, cuando juega Campaña en banda, que también ayuda mucho en la salida de balón. Tenemos mucha libertad de movimientos, el míster nos da esa confianza de que podemos aparecer en cualquier lugar y posición, pero siempre partiendo de ese doble pivote, que es a mí donde más me gusta jugar. No sé si es donde mejor rindo, pero sí donde más me gusta jugar. Ese posicionamiento en doble pivote se vio por ejemplo contra el Villarreal en pretemporada. Aparecía con Radoja por dentro y Campaña iniciaba en izquierda. Durante las jugadas había mucho movimiento y eso le permite llegar a la frontal también. ¿Esos cambios de posición generan riesgo tras pérdida y hay que estar muy metidos verdad? El míster nos da tanta libertad que lo que no puede hacer y él lo sabe es poner a Campaña por banda y que no se pueda mover de la banda.

Al final, el año pasado cuando jugaba Bardhi, Morales, Rochina... son jugadores con mucha movilidad que se pueden adaptar a muchas posiciones. También un ´handicap´ que tenemos, como dices, es que a veces acabamos las jugadas fuera de posición. Al final, creo que tenemos que ser generosos con los esfuerzos defensivos muchas veces. Creo que el año pasado de hecho nos faltó eso alguna vez. Y apreciar la libertad que nos da pero sabiendo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para defender en situaciones que no son idóneas para cada uno. Yo personalmente, en su caso, a nivel posicional o donde explota las virtudes, creo que tiene ese ´don´ que tiene por ejemplo, Van de Beek, en las llegadas y en tres cuartos de campo. ¿Le gusta el holandés. Es bastante más joven que yo entonces no me han comparado nunca con él (se ríe). Sí que lo que le he visto es que es un jugador de más o menos la misma posición que yo. Ayuda en todas las facetas. Puede estar en la base, tiene gol, combina bien y tiene esa llegada. Es un jugador de talla mundial y que tiene ese gol claro. Cuando marcas goles siempre tienes esa dosis extra de confianza, que te ayuda a sentirte algo mejor.

A ganar confianza. Sabe lo que le gustaría a un aficionado granota ganar en Mestalla en LaLiga. ¿Se ha imaginado esta semana siendo el autor del tanto que da la victoria? Por supuesto que he pensado que soy yo el autor del gol de la victoria. No soñar que pueden pasar esas cosas... Te iba a decir que no sé qué es para un aficionado del Levante lograr la victoria en Mestalla porque no se ha conseguido nunca. Pero ojalá lo pueda saber y contar a partir del domingo a las once de la noche. Tenemos que ser capaces de ganar allí y empezar la nueva temporada de la mejor manera posible.