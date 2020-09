Es reprèn l'activitat en el programa Pilota a l'Escola

El pròxim dilluns les pilotes de badana tornaran a rodar pels centres educatius de la geografía valenciana degut a la posada en marxa del programa Pilota a l´Escola. Es tracta de recuperar les sessions que no es van poder dur a terme el passat curs degut a l´estat d´alarma que es va proclamar el passat 13 de març i que corresponien al nivel de quart de pimària. Ara, amb importants mesures de seguretat es faran aquestes sessions entre els mesos de setembre i octubre. El que sí va quedar suspés de manera definitva són les multitudinàries trobades que es venien celebrant al llarg del nostre territori. El pròxim cicle de sessions s´enceta el dia 14 amb sessions en poblacions com Albuixech, Algímia d´Alfara, Chella, Callosa d´En Sarrià o Gandia. Pilota a l´Escola és un programa que es fa en els centres educatius sol·licitants, al costat de la col·laboració de la Federació de Pilota Valenciana, per a fomentar i acostar l´esport autòcton a l´alumnat de Primària i Secundària mitjançant jornades teoricoprácticas i competicions escolars de raspall que fomenten el joc de pilota.