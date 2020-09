El dilema del jersey amarillo del Tour

A Primoz Roglic cuesta tanto dejarlo cortado en cualquier cuesta del Tour como arrancarle una frase interesante en las conferencias de prensa, limitadas a tres preguntas, que ofrece desde que consiguió el jersey amarillo en Laruns, en la despedida de los Pirineos. No es algo nuevo. En la Vuelta que ganó el año pasado hizo igual. Es tan metódico que mide cada segundo que da y los cuenta como un sacrificio que le resta horas de descanso y tiempo de recuperación. A los 30 años comenzó en el 2019 a cimentar una fama de corredor capaz de aspirar y ganar una carrera de tres semanas. Casi lo consigue en el Giro y lo logró en la Vuelta después de renunciar al Tour para no perderse el nacimiento de su hijo. Su mujer, con el bebé, lo siguió por toda España en una autocaravana y hasta el último día se tuvo que refugiar en la sala de prensa para salvaguardarse del frío que hacía en la sierra de Gredos. El bebé lloraba ante los periodistas que contemplaban como el padre huía de las preguntas como ganador de la carrera.Así es y no se le va a hacer cambiar. Así es y así se ha ganado la confianza de un Jumbo que en las etapas de montaña no parece tan incuestionable y controlador como se creía en la salida de Niza. A la hora de la verdad, antes de quedarse solo ante el peligro y ante Tadej Pogacar, le asiste únicamente Tom Dumoulin, que venía como aspirante a la victoria final y ahora se ha convertido en gregario de Roglic. ¿Ganará el Tour? Posiblemente así sea, pero es un ciclista, a la vez, que se ve envuelto en problemas en el instante más inesperado. Le ocurrió en el Giro, antes de la explosión de un Richard Carapaz ahors desaparecido en combate. Se cayó en una etapa que recorría las pequeñas montañas de Lombardía cuando llevaba el jersey rosa a cuestas. Y ya nunca más pudo recuperar el tiempo perdido. Tuvo tan mala suerte que se le averió la bici, justo cuando el coche de equipo se había detenido porque la vejiga de su director ya no podía aguantar más orina en su interior. Coloquialmente el hombre se estaba meando, aunque en esa ocasión lo hizo fuera del tiesto. Pero es que en la Vuelta le pasó también un incidente, tan peligroso como polémico, después de verse atrapado en un corte tras una caída que se produjo en la antepenúltima etapa, en ruta hacia Toledo. Ganó, pero por poco. «Queda mucho Tour y pueden ocurrir muchas cosas y no pienso en ningún rival en especial», de lo poco que dijo Roglic al acabar la 13ª etapa en la videoconferencia diaria. Es así, que le vamos a hacer. Es el líder del Tour y mientras nadie demuestre lo contrario es que el va ganando.