Claudia Conte ya es la tercera heptatleta de la historia

Claudia Conte llamó la atención el sábado porque saltó 1,87, que era, con diferencia, la mejor marca del año en altura. Pero lo distintivo fue que lo hizo dentro del heptatlón. La atleta castellonense igualaba, además, la sexta mejor marca de todos los tiempos sub 23, pero no se distrae. "No pienso dejar las combinadas. Es mucho más estimulante entrenar una prueba cada día", explicó este domingo después de rematar la séptima prueba para proclamarse campeona de España por primera vez. Solo tiene 20 años, pero la heptatleta que entrena con Manoli Alonso se aupó a la tercera plaza de todos los tiempos después de sumar 5.891 puntos, que, además, supera el récord de los campeonatos que tenía Inma Clopés desde 2000. Conte adelanta en el ranking nacional de todos los tiempos a gente como Laura Ginés o María Peinado. Tras ella, logrando la medalla de plata en el heptatlón, terminó su compañera de entrenamiento y del Playas de Castellón, Carmen Ramos, que después de muchos meses con problemas para volver a alcanzar la plenitud, firmó su mejor marca de la temporada en cinco de las siete pruebas (todas menos la longitud y el 800). Una de las sorpresas más gratas llegó en la sede de Moratalaz -los campeonatos de España se repartieron en cuatro estadios por el coronavirus-, donde la alicantina Paula Ferrandiz se proclamó campeona en lanzamiento de disco con una marca de 50,64. La atleta del Playas de Castellón, entrenada por Antonio Lora, superó a June Kintana (plata) y a la joven Natalia Sainz (18 años). En este concurso, Mar Morant fue quinta (45.68). Y del mismo modo que hay sorpresas alegres, también hay otras más inesperadas, como el segundo puesto de Quique Llopis. El atleta de Bellreguard, del CA Gandia, se vio superado en la final por el navarro Asier Martínez (13.83 por 13.87 con viento de -1.7) solo una semana después de haber batido el récord de España sub 23. Tercero fue Luis Salort (14.02).