El Genovés, líder en repetir resultat

La VII Copa de raspall Diputació de València – Caixa Popular va iniciar la segona jornada amb victòria del Genovés. Badenes i Tonet IV van véncer per 25-5 a Moltó i Josep, combinat representatiu de Barxeta, en una partida disputada al trinquet de Castelló. Així, els genovesins és col·loquen líders en solitari del grup A a l´espera que es resolga la resta de la jornada. Badenes i Tonet van repetir el mateix resultat de la primera jornada, un fet que demostra l´ambició d´esta formació. El Genovés imposa el seu ritme al joc i els seus rivals ho paguen. Badenes va jugar còmode gràcies a l´autoritat del seu mitger. Tonet IV és un depredador de quinzes i a cada colp sap que mal a l´adversari. Ahir va ser un dia més de l´habitual feina del campió de la Lliga Bankia – Diputació de València 2020. No obstant això, Moltó i Josep van sumar el seu primer joc a la competició. Una prova de què els barxeters van intentar canviar la dinàmica de la seua pegada. Tot i que fins ara, la Copa de raspall no està sent la seua millor actuació, no serà perquè Moltó i Josep no fiquen voluntat per capgirar-ho però quan la pilota no roda, això és el que mana. El grup A queda ara amb l´equip del Genovés al capdavant de la classificació. Badenes i Tonet IV sumen quatre punts, mentre que Barxeta es manté a la quarta posició. L´altra partida de la jornada tindrà lloc el pròxim divendres a Piles. Vercher i Roberto, duo de Sueca, es batran a Salelles II i Canari, formació de Xeraco. Tanmateix, la XIII Copa d´escala i corda Diputació de València – Caixa Popular obri la segona data demà a Guadassuar amb De la Vega i Santi contra Giner i Félix.