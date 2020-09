La moción de censura contra Bartomeu logra el objetivo de las 16.521 firmas

En plena pandemia y sin poder recoger firmas en día de partido, los críticos con Josep Maria Bartomeu han conseguido los 16.521 apoyos necesarios para poner en marcha la moción de censura. Los impulsores de esta iniciativa, exultantes tras haber movilizado al 15% de la masa social pese a las dificultades, esperan sumar más apoyos en las últimas horas antes de acudir a las seis de la tarde a las oficinas del club para presentar todas estas rúbricas.



"Tenemos una cifra de firmas suficiente y esta mañana estamos recibiendo un alud (...). Estamos doblando casi la moción de Giralt. Es una auténtica locura", ha reconocido en RAC-1 Marc Duch, portavoz de la iniciativa, la que más firmas ha recogido de la historia del Barça. Hasta ahora solo había habido tres intentos de deponer a un presidente azulgrana: el de Joan Laporta y el Elefant Blau contra Josep Lluís Núñez en 1998; el de Oriol Giralt contra Laporta en 2008; y el de Agustí Benedito contra Bartomeu en el 2017. El último, pese a ser el que más rúbricas había obtenido hasta ahora (12.504), no logró reunir el respaldo del 15% del censo azulgrana para poder forzar el plebiscito. Las otras dos sí que pasaron la criba, aunque sin poder provocar en las urnas la caída del presidente (que requiere un 66,6% de votos contrarios a su gestión).



Tres años después del intento fallido de Benedito, los críticos con la actual directiva han conseguido 4.000 rúbricas más, movilizando el descontento después de un año en blanco, al que se ha unido el 'Barçagate' y el intento de Messi de dejar el Camp Nou, harto de Bartomeu. Las palabras de la estrella argentina, que acusó al presidente de no tener palabra y denunció que "hace tiempo que no hay proyecto ni nada, se van haciendo malabares y tapando agujeros", han sido el combustible que ha disparado a Més que una moció, que agrupa a ocho grupos de socios y a tres precandidaturas a la presidencia del club: Jordi Farré, Víctor Font y Lluís Fernàndez Alà.



Proceso de validación

Som-hi!! 500 noves signatures només amb un parell d'hores. La força de la gent! @MesQueUnaMocio pic.twitter.com/RdgblFGVwD — Víctor Font (@victor_font) September 17, 2020

A las seis de la tarde, los impulsores de esta iniciativay luego atenderán a los medios de comunicación. El club tendrá a partir de entonces 10 días para validar las papeletas. "No esperamos grandes anulaciones. Nos preocupa poco, porque ya trabajamos con un margen del 5-10% y porque hemos sido muy escrupulosos. Los errores son mínimos", ha explicado Duch en RAC-1. "Si con 17.000 o 18.000 firmas sobre la mesa tenemos que estar discutiendo si una coma está bien puesta o una línea sale del recuadro nos parecería bastante triste. Esperamos que desde el club sean rigurosos y cumplan la normativa".Cabe recordar que en la moción de censura de Laporta contra Núñez se aceptaron 5.664 de las 6.014 rubricas (94%) y en la de Giralt 9.145 de 9.473 (97%). Por eso, pese a haber pasado ya la frontera de los 16.521, desde la plataforma Més que una Moció se pide arañar más apoyos en los últimos minutos para asegurarse que haya finalmente un referéndum sobre la continuidad de Bartomeu.