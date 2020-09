Cristian se queda con Gracia

Cristian Rivero es a todos los efectos portero del primer equipo del Valencia CF, que este jueves inscribía al joven futbolista en LaLiga. Será segundo o tercer portero en función de las situaciones que se den hasta el cierre del mercado el próximo 5 de octubre, de momento ya estuvo en el banquillo en el Derbi y también entrará en la lista para Balaídos por la lesión de Cillessen. Un contratiempo el del holandés que ha obligado a variar los planes porque Cristian estaba cerca de salir cedido para jugar esta temporada en el Málaga, en LaLiga Smartbank. El jugador ya fue habitual en las convocatorias del primer equipo la pasada temporada, en la que partía como portero titular del filial, aunque no ha llegado a debutar en partido oficial. Ahora, a sus 22 años, el guardameta de Gandia da un paso más y se adjudica el dorsal 25 a la espera de los últimos movimientos en el mercado.

En el mes de diciembre renovó su contrato hasta 2022. La intención del club era dar salida este verano a Cillessen y firmar un sustituto que ofreciera plenas garantías, una operación que por el momento no se ha dado. En el caso de que se acabe marchando el holandés, el Valencia tendrá que decidir entre quedarse con Cristian como suplente de Jaume o aprovechar alguna de las últimas oportunidades que haya en el mercado, que cada vez se reducen más. El serbio Uros Racic no entrenó ayer por una inflamación en la muela del juicio . Una situación que enciende las alarmas porque Javi Gracia solo cuenta para el partido de Vigo con Racic, Kondogbia y Esquerdo para el centro del campo, además de la opción Wass si no lo pone de lateral.