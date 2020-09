K. Prepelic: "Si entras en el Top 8, todo puede pasar"

Klemen Prepelic acabó la pasada temporada como el máximo anotador de la Liga Endesa y, sin duda, es uno de los grandes fichajes del Valencia Basket este verano. Aunque unas molestias en la cadera le han apartado de la dinámica de grupo en los últimos días, se espera que pueda participar en el estreno liguero de este domingo en Vitoria. «Todo es perfecto, el club y la organización está al más alto nivel posible y nos ayuda en cada momento y cada entreno. También el equipo. Estamos muy concentrados en el trabajo que hacemos.?Estamos en un buen camino. Ahí están los primeros resultados, pero hay que trabajar e intentar mejorar cada día». «Sabía antes que esta era una muy buena organización, todos hablan muy bien del club. Es un club que crece cada año, y está entre los mejores diez equipos en Europa en este momento seguro», insistió el esloveno sobre su nuevo destino Un lugar que supone «una nueva oportunidad para mí. Sé, y es normal que no vaya a tener el rol que tenía en el Joventut, pero eso es lo de menos».

A pesar de ser uno de los nuevos en el vestuario, sus compañeros ya se han encargado de explicarle cuál es la filosofía del club y, sobre todo, los objetivos esta temporada.?«El reto número uno es mantenerse en el top 8 en la Euroliga para mantener la plaza el próximo año, y a mitad de temporada de la Liga Endesa meterse entre los ocho primeros para entrar en Copa del Rey.?Buscaremos siempre obtener la mejor posición posible para, al final de fase regular, afrontar con garantías los playoffs», indicó Prepelic, que prefiere no mojarse demasiado cuando le preguntan por objetivos mayores como la Final Four. «Eso queda aún muy lejos. Primero hay que ir partido a partido, y si entras en top 8, que es nuestro reto, después todo es posible». Aunque no conocía mucho València con anterioridad, «sólo de cuando jugaba», está más que dispuesto a echar raíces aquí pues es «una de las mejores plazas en toda Europa para jugar al baloncesto». Por eso no tuvo dudas en firmar dos temporadas más otra opcional. «Mi mujer, mi agente y el club intentamos tener una vinculación más larga. Dos más uno creo que es una relación perfecta. Y como todo el mundo sabe València tiene muchísimas facetas de la vida, el club es buenísimo».