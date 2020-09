"Con toda seguridad van a llegar refuerzos"

¿Va a traer el Valencia CF los fichajes que necesita Javi Gracia? La pregunta la responde el consejero y patrono José Luis Zaragosí, convertido en improvisado portavoz del club en un momento en que la popularidad del presidente Anil Murthy está bajo mínimos. "Absolutamente, con toda seguridad, es el objetivo del club, es el objetivo del entrenador y el de su máximo accionista. La situación económica ya hemos dicho la que es, y eso nos obligará a ajustarnos bien porque en estos momentos considero que es muy importante no equivocarnos ni en temas deportivos ni económicos porque pretendemos tener un club sostenible a largo plazo, pero con toda seguridad y con paciencia, van a llegar refuerzos", explica en una entrevista publicada por los medios del Valencia. En este sentido el club trabaja en operaciones que entren en los parámetros económicos, fundamentalmente cesiones y aplazando cualquier compromiso de compra. En esos términos pueden acabar encajando operaciones como el central del Oporto Diogo Leite, el Oporto aceptaría ahora su salida con un compromiso de compra a futuro, o el centrocampista del Leicester Adrien Silva, por el que está pujando fuerte también la Sampdoria de Claudio Ranieri. La pregunta a continuación sería cúando llegarán, porque LaLiga está comenzada, el entrenador está muy impaciente y los aficionados también. El triunfo en el Derbi rebaja la presión, pero no la necesidad de cerrar los fichajes para competir con plenas garantías pese a que el escenario económico es el que es, como trata de dibujar Zaragosí en esas declaraciones: "Esto es importante explicarlo bien por parte del club porque, efectivamente, entiendo que la gente esté preocupada y muchas veces no se entiendan bien los motivos, y hasta incluso enfadada. Pero la realidad es la situación económica derivada de la pandemia del COVID-19 y esto obliga a un ajuste perfectamente, como no podía ser de otra manera, porque lo marca LaLiga con el Fair Play Financiero que debemos de cumplir. No solamente nosotros, que tenemos la situación de que no estamos en Europa y además no va a entrar gente en nuestro estadio, con lo cual los ingresos se van a reducir de forma ostensible, sino también el resto de los clubes porque más de la mitad de los clubes de Primera División están en modo vendedor".

De hecho, explica que «hay una gran incertidumbre a nivel mundial, hay cifras y datos recientes de la ECA, por ejemplo, que estimaban en 4.000 millones de euros de pérdidas y todavía más recientes, de ayer de la FIFA, que hablaba de unos 14.000 millones, eso supone un tercio en pérdidas de ingresos a nivel mundial. Hay clubes que lo van a pasar realmente mal, lo que intentamos y pretendemos es que el nuestro no lo pase». Habla el consejero de Javi Gracia y la polémica de su primera rueda de prensa, asegura que «nuestro entrenador está haciendo un gran trabajo, es una persona ambiciosa y en ese sentido vamos de la mano porque pensamos exactamente igual desde el club. Él entiende perfectamente en estos momentos cuáles son las prioridades, porque económicamente estamos como estamos, pero se trata de todos juntos conseguir una plantilla competitiva para disputar esta liga. Me consta también que ha conseguido hacer un vestuario muy unido, ha conseguido alegría dentro del vestuario, que se trabaje en equipo y de forma solidaria». Zaragosí defiende que el objetivo de Peter Lim es seguir invirtiendo en el Valencia CF más allá de la situación complicada que se vive a nivel mundial. En su opinión, el máximo accionista no está pensando en marcharse: "Rotundamente no, de ninguna manera. Es decir, que la crisis sanitaria y económica del COVID-19 le haya afectado también a él es evidente e indudable, pero él tiene el proyecto de hacer un Valencia CF sostenible a largo plazo, y también es indudable que va a seguir apostando. Es lógico pensar que una persona que ha invertido tanto en nuestro club tenga que ser el máximo interesado en que esto vaya adelante, igual que nosotros, el propio club, los aficionados y todos. Que nos vaya bien a todos. Con lo cual creo que no, va a seguir con el proyecto adelante". Habla por último de que el club tiene además «la voluntad firme de continuar con el proyecto del nuevo estadio» y que, pese a caerse la opción de ADU Mediterráneo el Valencia "sigue trabajando, hay grupos inversores interesados en el proyecto, tanto del viejo Mestalla como del Nou Mestalla».