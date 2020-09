La Copa puja el seu nivell

La Copa Diputació de València va reprendre ahir l´activitat de la segona jornada de la fase regular i ho va fer amb una partida excel·lent en la modalitat per dalt corda i una altra molt bona en la de raspall, confrontacions en les quals van eixir victoriosos els equips encapçalats per Marc i Vercher. Al trinquet de Sueca, Marc i Tomàs II es van imposar a Soro III i Jesús amb iguals a 55. La confrontació va fregar les dues hores de joc intens i de qualitat, amb els dos bàndols jugant amb molt de criteri i sense cometre pràcticament errades. La pilota sempre va anar d´un costat a l´altre de la corda amb intenció de quinze, encara que la seguretat defensiva va obligar a pilotejar molt. En el torneig a raspall es va jugar a Piles on Vercher i Roberto van superar a Salelles II i Canari per 25-15. Este va ser un duel d´anada i tornada, amb les dues parelles igualant primer des del dau, posteriorment des del rest i novament amb el traure. Va ser amb 15-15 quan es va completar el joc més renyit i reconegut pel públic. Després, Vercher i Roberto van aconseguir la victòria amb certa autoritat. Els quatre pilotaris van ratllar a gran nivell. L´activitat continua hui amb la disputa de tres partides. Al trinquet de Borriana, Puchol II i Guillermo jugaran contra José Salvador i Javi. Ambdues parelles van debutar amb derrota. Puchol II i Guillermo van començar malament i van acabar molt bé davant Marc i Tomàs II.

Per la seua part, José Salvador va ser baixa i hui s´incorpora a la competició. Lostado va ocupar el seu lloc a Vila-real i va complir encara que es va trobar amb uns molt encertats Soro III i Jesús. L´altra partida de la Copa d´escala i corda es jugarà a Pedreguer, on també s´enfrontaran dos equips que van caure en la seua estrena, el de Pere Roc II i Pere i el compost per Genovés II i Nacho. Els primers van jugar prou menys del que poden a Pelayo davant De la Vega i Santi mentre que els seus rivals van signar una gran actuació tot i la derrota davant Giner i Félix. Pel que fa al torneig a raspall, el trinquet de la Llosa de Ranes acull esta vesprada el duel de Marrahí i Lorja contra Ian i Brisca. Tots dos equips van guanyar en la jornada inaugural, a més ratllant a gran nivell.