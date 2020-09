El Valencia Basket se estrena con victoria

La Liga Femenina Endesa volvió a la Fonteta y lo hizo con 400 aficionados disfrutando del primer triunfo de la temporada. El tremendo nivel defensivo exhibido por las de Rubén Burgos, unido al acierto en la parte decisiva del encuentro, permitió corregir errores e imponerse a un siempre combativo Lointek Gernika para comenzar la competición de la mejor manera posible. Queralt Casas y Nadia Colhado estrenaban el marcador pasado el primer minuto. No era fácil anotar en el inicio, con ritmo alto y defensas muy intensas. La catalana parecía encontrar espacios para castigar el aro rival, pero Bjorklund y Lo Sylla ponían por delante a Gernika. La sueca comenzaba fina en el tiro exterior, pero también lo hacía una Juskaite que no permitía que Valencia Basket se quedara atrás. La igualdad se mantenía y tras los diez primeros minutos solo 2 tiros libres de Arrojo dejaban por delante a las visitantes (13-15). Ariztimuño y Allen se estrenaban en los primeros compases del segundo. Poco a poco el ataque taronja comenzaba a funcionar y la defensa era cada vez más sólida, provocando que las de Rubén Burgos recuperaran la iniciativa en el marcador. A partir de ahí, el duelo se trasladó a la pintura con Ouviña encontrando a una Laura Gil que crecía con el paso de los minutos. Gernika no encontraba recursos para superar la defensa taronja y la velocidad de las exteriores comenzó a hacer daño, forzando el tiempo muerto de Mario López con el +8 local. Bjorklund lideraba la reacción con 7 puntos, pero Valencia Basket se mantenía con la conexión Ouviña-Gil, que permitía irse al descanso con un corto margen (31-26). Salieron mejor las vascas tras el descanso. Rosó y Cornelius recortaban la diferencia, y Roundtree devolvía el empate. El partido volvía a empezar y Trahan-Davis, Gil y Queralt lo iniciaban con un parcial de 6-0.

A falta de acierto exterior, Valencia Basket tiraba de fuerza y velocidad. El acierto taronja en la zona crecía y la defensa rozaba la excelencia, permitiendo alcanzar por primera vez el +12 en el marcador, siendo 10 puntos la diferencia con la que se afrontaba el último cuarto (49-39). Pero como suele ser habitual en los partidos entre Valencia Basket y Lointek Gernika, el duelo no había terminado. Ginzo y Lo Sylla reducían de nuevo la diferencia, con un parcial de 0-6, pero ahí apareció una excelsa Rebecca Allen. La australiana encadenó dos tapones en defensa y 3 triples consecutivos en ataque para poner en pie a la Familia Taronja y permitir tranquilidad en los instantes decisivos. Una gran Juskaite hizo el resto, y el triunfo no se escapó. Gran mejoría y buenas sensaciones en la primera victoria de la temporada para las de Rubén Burgos, que inician una temporada ilusionante en todos los aspectos. El equipo «taronja» ha dado otro salto de calidad más esta temporada para estar lo más cerca posible de los primeros puestos.