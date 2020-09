Las "pérdidas" condenan al Valencia Basket

sasdasTras una pretemporada impecable, el Valencia Basket cosechó su primera derrota del curso en su estreno oficial en la Liga Endesa. No fue el debut esperado, ni por juego, sensaciones y mucho menos por una derrota que, con todo, se decidió en una última jugada con un triple de Lucas Vildoza a un segundo del final. Claves las 28 pérdidas de los taronja, que constituyeron un lastre casi imposible de salvar en el encuentro. Complicado arranque para los de La Fonteta, que durante toda la primera mitad no solamente fueron a remolque en el marcador, sino también en energía y actividad sobre la pista. Algo que también se tradujo en ataque con una alarmante falta de fluidez y, consecuentemente, con un atasco en la productividad que apenas permitió reconocer a los taronja respecto a la pretemporada. Y es que tras la toma de contacto inicial, con seis triples (tres para cada equipo) en poco más de cuatro minutos (11-11; min. 5), el Baskonia se adueñó prácticamente por completo del ritmo del juego. Los de Dusko Ivanovic marcaban la pauta en ambas partes de la pista catapultados por su excelente labor defensiva, metiendo muchas manos y provocando las pérdidas de su rival (13 al descanso, luego aún sería peor). Mientras Vildoza y Zoran Dragic aprovechaban la coyuntura para liderar el despegue vasco, los valencianos seguían sin encontrar su sitio en el partido, muy lejos del nivel exhibido en las últimas semanas y acumulando errores que poco a poco mermaban su confianza. No en vano, cada balón disputado caía habitualmente del lado local, lo que todavía acentuaba más las malas sensaciones sobre la pista. Tanto era así que, tras un parcial de 13-2, el Baskonia instauró su máxima renta en el electrónico (31-16; min. 12). Al Valencia Basket no le quedaba otra que igualar la intensidad de su rival, al tiempo que calmar su juego y empezar a encontrar sus virtudes ofensivas para comenzar a remar.

Lo intentaron los de Ponsarnau aunque sin una respuesta colectiva suficiente. Sin dinamismo en el juego, fue la aparición de Klemen Prepelic la que, con seis puntos y 2 asistencias, logró acercar los suyos en el luminoso a pocos segundos del descanso (42-35). El Baskonia, sin embargo, volvió a sacar petróleo en la última jugada y, con un canasta de Peters, cerrar el primer tiempo nueve puntos arriba (44-35; min. 20). Tras el paso por los vestuarios, aún sin una hoja de ruta definida, Labeyrie y San Emeterio volvieron a acercar a los valencianos (46-39; min. 21), pero la respuesta no tardaría en llegar. De nuevo Dragic, con 7 puntos consecutivos, ponía a su equipo por encima de los diez en el luminoso (55-42; min. 24). Fue a partir de este momento cuando el Valencia Basket se puso por fin el mono de trabajo con una incidencia directa en el encuentro. Baskonia perdió fluidez, encadenó más errores a la vez que los visitantes comenzaban a sentirse más cómodos sobe la pista. El parcial de 3-13 no dejaba lugar a la duda y dejaba todo abierto de cara al último cuarto (58-55; min. 30). Sin embargo, rápidamente los de Ivanovic recuperaban rentas de la mano de Vildoza (69-61; min. 34). Era una cuestión de detalles, de concentración, y ahí el Baskonia estaba siendo muy superior al equipo taronja. Pese a ello, un triple de Tobey y otro de San Emeterio continuaron manteniendo con opciones al Valencia Basket (69-67; min. 37). Pero las pérdidas seguían acumulándose, y eso fue un lastre que hubo que suplir con mucho sacrificio para llegar a los últimos 8 segundos con empate a 73. Algo más que sorprendente tal y como había ido el partido. Ahí, desgraciadamente, acabó todo porque tras el tiempo muerto de Ivanovic, su equipo ejecutó al Valencia Basket con una jugada de pizarra aunque no planeada. Penetración y asistencia espectacular de Henry para triple de Vildoza (76-73). Un segundo le quedó a la los taronja para buscar un milagro que finalmente no llegaría.