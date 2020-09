Moltó ressorgeix, tot i caure

Xeraco va viure ahir el ressorgiment de Moltó. Almenys del joc en el qual ha fet vibrar a l´afició durant tants anys. Després d´una temporada on al de Barxeta no li acompanyava la fortuna, el rest va demostrar que és capaç de donar la cara en una competició com la VI Copa de raspall Diputació de València – Caixa Popular. Tot i això, Moltó i Josep, parella representativa de Barxeta, van caure davant Salelles II i Canari, equip de Xeraco, per 25-20. Una victòria es podia presagiar des de l´inici quan els xeraquers s´avançaren per 10-0. Salelles II i Canari van poder capgirar el tanteig al primer joc des del rest quan Barxeta disposava d´un val per tancar-lo. El segon joc va ser més còmode per als locals, però a partir d´ací, Moltó es va ficar en mode competitiu per igualar a 10 i oferir una gran partida als aficionats, en obligar Xeraco a traure la seua millor versió. De fet, tal va ser el nivell de Moltó i Josep que van tindre el triomf al seu abast. Els de la Costera van ficar el 20-10 a l´electrònic. No obstant això, Salelles II i Canari van convertir els tres jocs finals per adjudicar-se els dos punts. Eixes unitats no eviten que els de la Safor abandonen la tercera plaça del grup A.

Xeraco acumula tres unitats al seu caseller per mantenir la posició, mentre que Barxeta suma el seu primer punt a aplegar als 15 tantejos. La VI Copa de raspall Diputació de València – Caixa Popular continuarà el pròxim dijous al trinquet de Castelló de Rugat en una partida corresponent al grup B que comptarà, previsiblement, amb una novetat. Ximo s´estrenarà a la competició després d´estar absent les dues primeres jornades per una lesió a la mà, de la que en principi estaria recuperat. El rest jugarà a casa, ja que és castellonenc, i ho farà amb la formació d´Ontinyent juntament amb Seve. El mitger havia participat fins ara amb Iván, amb el qual va aconseguir tres punts per situar-se a la tercera posició. Enfront d´esta parella estaran els líders. Ian i Brisca, equip d´Oliva, conten les seues partides per victòries i sumen quatre unitats. oliva està mostrant una gran solidesa i els seus punts són molt eficients. Ací està el resultat. El trinquet Tio Pena de Massamagrell obrirà hui la tercera jornada de la XIII Copa d´escala i corda Diputació de València – Caixa Popular, a partir de les 17.30 hores. En este cas també serà un duel del grup B, entre el primer i el tercer classificat.

Al capdavant de la taula marxa Dénia, conjunt format per Giner i Félix, amb quatre punts. Els de la Marina Baixa van véncer a les dues primeres jornades per col·locar-se al lideratge. Per l´altre costat estarà el combinat de Benidorm, amb Pere Roc II i Pere. Acumulen dues unitats al guanyar a Genovés II i Nacho –Murla a la passada data. Respecte a la Copa 2 Comunitat de l´Esport – Caixa Popular, ahir es van disputar dues partides, cadascuna d´una modalitat. En escala i corda, Julio Palau i Carlos van guanyar per 60-40 a Jesús Saiz i Hilari al trinquet Miguel Canya I. La parella vencedora se situa al davant del grup B amb dues unitats en la seua estrena en el torneig. Tanmateix, Iván i Ibiza van aconseguir la seua segona victòria en raspall. El duo va véncer a Jeffry, Raúl i Marc per 25-10 a Castelló.