Giner i Félix continuen sumant de dos en dos en la Copa Diputació

A falta de les tres jornades de tornada de la fase regular, Giner i Félix ja són els participants amb més possibilitats de convertir-se en semifinalistes de la Copa Diputació de València – Caixa Popular. Els representants de Dénia van aconseguir ahir una altra victòria, esta vegada al trinquet de Massamagrell i contra la parella de Benidorm de Pere Roc II i Pere (60-50). El públic congregat a la casa del Tio Pena va eixir molt satisfet de l´espectacle que van oferir les dues parelles. A més a més hi hagué emoció perquè durant bona part de la partida semblava que Giner i Félix tenien més opcions de guanyar, però en el tram final hi hagué una molt bona reacció dels seus rivals. Els jocs van caure de manera indiferent des del dau i el rest i la definició va estar totalment compartida pels quatre protagonistes. Va ser un duel d´anada i tornada, on Giner i Félix es van mostrar solament un poc més encertats, però el suficient per a vèncer per dos parcials. El campionat continuarà el divendres al trinquet de Vilamarxant on Genovés II i Nacho jugaran contra Pablo de Sella i Santi en una partida molt atractiva i en la que el dos buscaran la victoria amb moltes ganes. En el torneig de la modalitat de raspall, Ian i Brisca s´enfrontaran demà a Ximo i Seve a Castelló de Rugat.