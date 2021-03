La trajectòria de l’equip representatiu d’Oliva (Salelles II, Brisca i Ibiza) no està sent la més satisfactòria a escala de resultats. Els de la Safor sumen dos punts aconseguits en la primera data. Una victòria que queda lluny i que a continuació explica la catàstrofe classificatòria. Les lesions s’han encebat amb els olivers. Primer Salelles II, després Brisca i ara Ibiza. El punter pateix un trencament a un dit de la mà dreta, concretament el quart metacarpià, i serà intervingut quirúrgicament el pròxim dijous a l’hospital Intermutual de Levante.

La lesió d’Ibiza va començar al trinquet del Genovés, en la partida corresponent a la sèptima jornada disputada el passat dimarts contra el conjunt local (Vicent, Tonet IV i Jose). «Em va pegar una pilota per darrere de la palma i la mà es va inflamar, però no pareixia res. No li vaig donar importància. Amb gel, en un dia em va passar el dolor», explica el punter de la formació olivera.

Finalment, la lesió va traure el nas en l’últim moment de l’octava data, el passat dissabte a Dénia. Oliva jugava contra Castelló i en el joc final de la partida, «vaig fer una raspada i vaig sentir com que el dit estava fora del seu lloc, era estrany», detalla Ibiza. Una vegada en els vestidors, el pilotari de Xeraco va adonar-se de la gravetat quan «vaig desenrotllar-me la mà. Em feia molt de mal i vaig haver d’anar a urgències», fins al diagnòstic final.

Ara Ibiza haurà de recuperar-se en un procés d’entre «sis o vuit setmanes. Ha de cicatritzar bé perquè és un dit que utilitzem habitualment, encara que el període depén de l’evolució», especifica el jugador de 24 anys, que recalca les seues ganes per tornar als trinquets perquè «el que més m’agrada en el món és jugar a pilota. Espere el període de baixa siga el més curt possible».

Enguany era la segona volta que Ibiza disputava la Lliga de raspall com a titular, encara que la fortuna no ha estat del costat del seu equip. «Volia fer-ho bé, estava en forma i motivat. Vam començar molt compenetrats i després de l’aturada, Salelles II es va lesionar al primer joc. El va substituir Pablo i tocava començar de nou. Després Brisca i ara jo. Hem tingut mala sort», es lamenta el xeraquer sobre un trio que en el cessament de l’activitat, al passat mes de febrer, «no paràrem d’entrenar i comunicar-nos». Un diàleg que ara va continuar perquè Ibiza haja rebut els ànims dels seus companys. Si tot marxa com toca, en estiu tornarem a gaudir d’Ibiza sobre les lloses.