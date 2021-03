El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) para poder retomar de forma inmediata las competiciones y entrenamientos de fútbol y fútbol sala. Pero eso no significa que el balón no comience a rodar el próximo fin de semana, tal como anunció la pasada semana la FFCV. Su presidente, Salvador Gomar, mantiene mañana una reunión con los responsables de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública para cerrar la reapertura de las competiciones a partir del sábado. Sanitat ya se comprometió a hacerlo si la incidencia acumulada de contagios no subía de los 50 casos por cada 100.000 habitante.

De momento, la FFCV ya ha publicado los horarios de todas las categorías de fútbol base de la Comunitat Valenciana. Los equipos, por tanto, se preparan para que ruede otra vez el balón, después de que las competiciones quedaran paralizadas a principios de enero. Entonces, la Generalitat Valenciana incluyó el parón de todas las actividades deportivas en las restricciones con motivo de la tercera ola de la Covid-19.

El pasado día 16 de marzo, la federación valenciana solicitó medidas cautelarísimas y subsidiariamente cautelares al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para poder disputar todas las competiciones este próximo fin de semana. La FFCV recurrió así a todos los mecanismos legales a su alcance para tratar de acabar cuanto antes con la discriminación que sufre el deporte en la Comunitat después de la última resolución de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo resolvió ayer, sin entrar en el fondo del asunto, que satisfacer la pretensión de los recurrentes podría acarrear una «perturbación grave de los intereses generales, más en particular de la prevención de la salud de la ciudadanía», independientemente de la reunión del miércoles.