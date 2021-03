Només queden dies perquè la fase regular de la XXX Lliga Bankia d’escala i corda arribe a la fi i de moment, un sol equip és el que ha assegurat la presència en les semifinals. Giner, Pere i Álvaro Gimeno, trio representatiu de Pedreguer-MasyMas, esperen a la resta de formacions per completar les eliminatòries, encara que potser no tarden molt. El conjunt de Dénia (José Salvador, Félix i Bueno) podria classificar-se hui, si puntua al trinquet de Pedreguer.

El trio de José Salvador s’enfrontarà a les 16.00 hores contra l’equip de Giner. Una partida que obrirà la vesprada de dos duels que queden pendents per concloure la cinquena jornada i que seran emesos en viu per Proximia. Les dues formacions que encapçalen la classificació viuran un duel amb objectius diferents i es de segur que hi haurà emocions.

Dénia i el seu desafio

Dénia, segon al tauler amb nou punts, vol certificar l’accés a les semifinals, i per això haurà d’arribar als 50 tantejos. Amb una unitat més, els alacantins escriurien el seu nom en la següent ronda. No ho tindran fàcil els deniers. Pedreguer és l’únic equip invicte de la competició i cap rival ha pogut puntuar contra ells.

A continuació, el trinquet de Pedreguer viurà el duel entre Murla (Genovés II, Tomàs II i Conillet) i Vila-real (Soro III, Jesús i Salva). Intranscendent a escala classificatòria, ja que ambdós equips tenen impossible arribar a semifinals, es tracta d’un duel per evitar l’última plaça. Els murlers són ara mateix el fanalet roig, amb una unitat, mentre que els castellonencs marxen per davant amb dos punts.