Los problemas en forma de lesiones y diferentes contratiempos físicos se han ido acumulando en la plantilla del Valencia Basket en los últimos encuentros. Primero Bojan Dubljevic, luego Sam Van Rosssom, y la ‘guinda’ la pusieron el pasado domingo Martin Hermannsson y Mike Tobey. El base islandés, no obstante, es la única baja confirmada para esta noche pues Jaume Ponsarnau espera poder contar con los otros tres para el encuentro ante el Bayern Múnich. «Si no pasa nada, espero que podremos contar con Dubi pero con un Dubi limitado, y con Tobey pero con un Tobey limitado. En el caso de Sam, la lesión es diferente y esperamos que si no tiene molestias esté a tope y si las tiene que también esté a tope», explicó el técnico taronja.

El Valencia Basket sabe que debe intentar ganar los cuatro partidos que le restan de la fase regular si quiere estar en el Top-8 de la Euroliga. No obstante, ni aún así tendría garantizada su presencia en los playoffs debido a la enorme igualdad que existe este curso.

Además del partido de esta noche ante el Bayern Múnich, a los taronja les restan otros dos partidos en casa -el del miércoles 31 de marzo ante el Olympiacos y el cierre contra el TD Systems Baskonia el 8 de abril-, al margen de la visita a la cancha del Alba Berlín del viernes 2 de abril. Cierto es que hoy nada se ganará o perderá definitivamente, pero un triunfo ante los bávaros permitiría como mínimo a los taronja mantenerse una semana más igualados con esa octava posición que marca el límite para entrar en el Top-8.